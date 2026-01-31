Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

Кристина Трохимчук
31 января 2026, 05:34
42
Актеров давно подозревают в романе.
Елена Светлицкая показала обручальное кольцо
Тарас Цимбалюк личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Вы узнаете:

  • Елена Светлицкая появилась с обручальным кольцом
  • Почему Тараса Цимбалюка подозревают в романе с актрисой

Украинская актриса Елена Светлицкая заинтриговала поклонников появлением обручального кольца на своей руке. Поклонники заметили обновку актрисы на фото и видео в Instagram.

Светлицкую начали подозревать в романе с известным актером Тарасом Цимбалюком после окончания выхода в эфир шоу "Холостяк". Недавно они вместе посетили премьеру сериала "Тиха Нава" и не скрывались от публики. Также об отношениях пары заговорил блогер-сплетник Богдан Беспалов.

видео дня

Но события зашли гораздо дальше, чем предполагали фанаты — недавно на руке актрисы появилось обручальное кольцо. Еще в прошлом году на безымянном пальце Елены было пусто, а сейчас там красуется несколько колец — классическое гладкое и с бриллиантом. О том, кто подарил ей это украшения и действительно ли это сигнал нового этапа в отношениях, Светлицкая не прокомментировала.

Елена Светлицкая - личная жизнь
Елена Светлицкая - отношения / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Актриса также подогрела слухи, опубликовав в Instagram фото роскошных часов Rolex Datejust (предположительная стоимость модели — от 15 до 18 тысяч долларов). Звезда оставила в тайне имя дарителя. Интереса ситуации добавляет тот факт, что Тарас Цимбалюк, с которым актрисе приписывают роман, также является давним поклонником этого бренда: ранее зрители заметили на руке "Холостяка" статусный аксессуар.

Часы Елены Светлицкой
Часы Елены Светлицкой / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная радиоведущая Катерина Соловьева решила пролить свет на закулисье украинского шоу-бизнеса. В своих ответах она затронула Потапа и Настю Каменских и рассказала, какими они были при выключенных камерах.

Также украинский актер Вячеслав Хостикоев поделился важным событием — спектакль театральной труппы театра имени Ивана Франко "Конотопская ведьма" в Лондоне посетил посол Украины Валерий Залужный. Он подарил сыну Натальи Сумской особенный подарок.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Тарас Цимбалюк Елена Светлицкая
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:47Синоптик
Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:08Экономика
Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:51Stars
Реклама

Популярное

Ещё
Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

Последние новости

06:40

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

06:10

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?мнение

06:07

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

05:34

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

05:08

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
04:41

Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Реклама
03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

Реклама
21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:10

Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуромнение

18:50

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

18:34

"За гранью абсурда": новое обязательство от ПриватБанка поразило украинцев

18:27

В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

17:46

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

17:35

Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

17:30

РФ собралась неожиданно захватить один населенный пункт вдали от фронта - аналитик

17:28

Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму

17:09

Украинский фильм номинирован на престижную премию в США - трейлерВидео

17:08

Как стильно носить клетку: раскрыт главный принт 2026 годаВидео

17:01

С чем нужно быть осторожными в этот день: запреты в праздник 31 января

16:39

"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

16:37

США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

Реклама
16:28

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

16:13

Стоимость базового продукта подскочит: как изменятся цены из-за отключений света

16:04

"Уничтожить украинцев как группу": от суда в Гааге требуют арестовать россиян

16:02

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке матери с сыном за 45 секунд

15:52

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

15:18

Можно ли собакам питаться яйцами: ветеринар ответилаВидео

15:07

Тесто замешивать не нужно: рецепт пиццы по-новому, которая готовится за 15 минут

14:59

Двухдневная овсяная диета дала неожиданный результат: что произошло с организмом

14:36

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

14:35

Уплетут за обе щеки: рецепт салата с крабовыми палочками по-новому

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять