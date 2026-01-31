Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

Актеров давно подозревают в романе.

Тарас Цимбалюк личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Елена Светлицкая появилась с обручальным кольцом

Почему Тараса Цимбалюка подозревают в романе с актрисой

Украинская актриса Елена Светлицкая заинтриговала поклонников появлением обручального кольца на своей руке. Поклонники заметили обновку актрисы на фото и видео в Instagram.

Светлицкую начали подозревать в романе с известным актером Тарасом Цимбалюком после окончания выхода в эфир шоу "Холостяк". Недавно они вместе посетили премьеру сериала "Тиха Нава" и не скрывались от публики. Также об отношениях пары заговорил блогер-сплетник Богдан Беспалов.

Но события зашли гораздо дальше, чем предполагали фанаты — недавно на руке актрисы появилось обручальное кольцо. Еще в прошлом году на безымянном пальце Елены было пусто, а сейчас там красуется несколько колец — классическое гладкое и с бриллиантом. О том, кто подарил ей это украшения и действительно ли это сигнал нового этапа в отношениях, Светлицкая не прокомментировала.

Елена Светлицкая - отношения / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Актриса также подогрела слухи, опубликовав в Instagram фото роскошных часов Rolex Datejust (предположительная стоимость модели — от 15 до 18 тысяч долларов). Звезда оставила в тайне имя дарителя. Интереса ситуации добавляет тот факт, что Тарас Цимбалюк, с которым актрисе приписывают роман, также является давним поклонником этого бренда: ранее зрители заметили на руке "Холостяка" статусный аксессуар.

Часы Елены Светлицкой / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

