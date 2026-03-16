Урожай огурцов может пропасть полностью: какие соседи вредят им больше всего

https://glavred.info/sad-ogorod/urozhay-ogurcov-mozhet-propast-polnostyu-kakie-sosedi-vredyat-im-bolshe-vsego-10747190.html Ссылка скопирована

Что нельзя сажать рядом с огурцами / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Что можно посадить возле огурцов

Какие культуры только вредят огурцам

Хороший урожай огурцов зависит не только от полива и подкормок. Опытные дачники знают: соседство растений на грядке напрямую влияет на рост и здоровье огурцов.

Некоторые культуры помогают им развиваться, а другие, наоборот, тормозят рост и повышают риск болезней. Мы разбирались, что можно и нельзя сажать возле огурцов, чтобы не потерять урожай.

видео дня

Почему важно правильное соседство огурцов

В огороде растения постоянно взаимодействуют между собой. Одни виды выделяют вещества, которые подавляют рост соседей, другие привлекают вредителей или забирают слишком много влаги и питания из почвы, пишет ZielonyOgródek.

Огурцы особенно чувствительны к таким факторам. Несмотря на неприхотливость, они плохо переносят соседство некоторых овощей и трав.

Если неправильно спланировать посадки, растения будут слабыми, а плоды — мелкими и редкими.

Что нельзя сажать рядом с огурцами

Главная ошибка — посадка огурцов рядом с картофелем. Эти культуры конкурируют за влагу и питательные вещества, а также имеют разные требования к условиям выращивания. Кроме того, такое соседство повышает риск гнили и других заболеваний.

Неудачными соседями также считаются:

капустные культуры

редька

капуста

Капустные растения привлекают тлю и других вредителей, которые легко перебираются на огурцы. Кроме того, их мощная корневая система подавляет более нежные огуречные кусты.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

С осторожностью стоит относиться и к ароматным травам. Базилик, мята, орегано, шалфей и тимьян выделяют эфирные масла, которые могут замедлять рост огурцов и нарушать микроклимат на грядке. Это повышает риск грибковых заболеваний.

Можно ли сажать лук и чеснок рядом с огурцами

Многие считают лук и чеснок универсальными соседями, но для огурцов они нежелательны. Эти растения обладают выраженным аллелопатическим действием — выделяют вещества, способные тормозить развитие других культур.

Похожее влияние оказывает и лук-порей. Особенно чувствительны к нему молодые всходы огурцов.

В результате растения хуже растут, чаще болеют и дают меньший урожай.

Что можно сажать рядом с огурцами

Хорошая новость в том, что у огурцов много полезных соседей.

Лучшие растения-компаньоны:

укроп

фасоль

горох

свекла

салат

подсолнечник

Эти культуры помогают удерживать влагу в почве, улучшают её структуру и отпугивают вредителей. Такое соседство способствует активному росту и повышает урожайность.

Дополнительные советы для хорошего урожая

Огурцы не стоит выращивать на одном месте несколько лет подряд. Севооборот помогает снизить риск заболеваний и улучшает состояние почвы.

Планируя посадки, важно учитывать не только внешний вид грядок, но и совместимость растений.

Смотрите видео о том, как сеять огурцы на рассаду:

Об источнике: ZielonyOgródek ZielonyOgródek.pl — польский интернет-портал, посвящённый садоводству и огородничеству. Сайт предлагает практические советы по выращиванию овощей, фруктов и цветов, уходу за садом, ландшафтному дизайну, выбору растений и инструментов, а также сезонным работам на участке. Ресурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных садоводов и включает статьи с рекомендациями экспертов, идеи оформления зелёных зон, ответы на частые вопросы и полезные инструкции для успешного земледелия и красивого, ухоженного сада.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред