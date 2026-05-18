Силы обороны поразили ряд 'жирных' целей в тылу врага: в Генштабе разрыли детали

Также удары были нанесены по скоплениям живой силы оккупантов в Поддубном Донецкой области, а также в Ольгино Херсонской области.

Силы обороны уничтожили противодиверсионный катер в Дагестане, вертолёт Ка-27 и патрульный самолёт морской авиации РФ

ВСУ уничтожили катер, БПЛА-пункты и технику врага

Подтверждена ликвидация Ка-27, Бе-200 и Тор-М2

Украинские защитники нанесли результативные удары по ряду российских военных объектов в течение 17 мая и в ночь на 18-е. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что одним из ключевых эпизодов стало поражение противодиверсионного катера проекта "Грачонок" в районе Каспийска. Такие катера Россия использует для охраны базирования кораблей и противодействия диверсионным группам.

Параллельно украинские силы вывели из строя пункты управления российских БПЛА. Удары нанесены по объектам в Роздольном и Шевченко в Донецкой области, в Двуречном в Харьковской области, в Каменском в Запорожской области, а также по пункту в Карнатном на территории Брянской области РФ.

Под обстрелом оказались и места сосредоточения личного состава оккупантов. В Поддубном в Донецкой области и в Ольгино в Херсонской области зафиксировано поражение живой силы противника.

После уточнения данных подтверждены результаты предыдущих операций. 17 мая украинские силы уничтожили узел связи в Мирном на территории оккупированного Крыма, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Западном на временно оккупированной Луганщине и эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке в Донецкой области.

Также установлено, что 16 мая в результате удара по аэродрому Ейск в Краснодарском крае РФ были уничтожены вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200. Отдельно подтверждено поражение станции контроля воздушного пространства в Лесном Брянской области.

Насколько могут расшириться удары по РФ — мнение командующего СБС

Как писал Главред, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") заявил, что Украина последовательно наращивает удары по целям в глубине территории России, в частности по энергетической инфраструктуре. В интервью BBC он подчеркнул, что расстояние в 1500–2000 км больше не может считаться безопасным тылом для РФ, поскольку география поражений постоянно расширяется.

По его словам, основное внимание сосредоточено на нефтегазовых объектах, которые, по его мнению, являются ключевым источником финансирования войны России против Украины. Бровди также подчеркнул, что подразделения СБС, несмотря на относительно небольшую численность, демонстрируют высокую эффективность и наносят существенные потери противнику.

Атака на Москву и Крым — что известно

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны провела масштабную атаку по объектам ВПК и нефтяной инфраструктуры РФ в Московской области, а также нанесла удары по военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в СБУ.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что расстояние до пораженных целей превышало 500 километров, что является существенным показателем, учитывая плотную систему российской противовоздушной обороны вокруг столицы РФ. Зеленский подчеркнул, что украинские дальнобойные возможности постепенно преодолевают эту защиту.

Напомним, что в ночь на 17 мая Москву и Подмосковье массированно атаковали дроны. По словам лейтенанта Сил обороны Андрея Коваленко, российская ПВО не только неэффективно сбивала цели, но и создавала опасность для жителей столицы РФ из-за работы РЭБ.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

