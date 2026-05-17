Бесплатная альтернатива химии: как приготовить эффективное зеленое удобрение

Руслан Иваненко
17 мая 2026, 23:20
Автор рассказал, как приготовить бесплатное зеленое удобрение из сорняков для быстрого роста овощей и укрепления растений.
Удобрение
Как правильно ферментировать сорняки в воде, чтобы получить азотный концентрат / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

  • Как сделать удобрение из сорняков
  • Какие пропорции для овощей и сада
  • Почему важно правильно разводить настой

Экологическая подкормка растений все чаще вытесняет магазинные удобрения. Украинские хозяева активно ищут альтернативы химическим препаратам, и одним из самых популярных решений стало так называемое "зеленое удобрение из сорняков".

Главред решил рассказать, как приготовить зеленое удобрение из сорняков в домашних условиях.

Своим опытом поделился автор YouTube-канала "Корисное TV", который описал технологию приготовления настоя из крапивы и одуванчика. По его словам, такое органическое удобрение обеспечивает растения азотом, микроэлементами и природными стимуляторами роста.

Эксперт отметил:

"Такой настой способен обеспечить стремительный рост растений и значительно укрепить их в первые недели развития".

Как приготовить органическое удобрение из крапивы и сорняков

Основой рецепта являются крапива, одуванчик и другие сочные дикорастущие растения, которые быстро разлагаются в воде. Именно поэтому этот метод часто называют также "настоем сорняков для подкормки растений".

Согласно рекомендациям огородника, емкость заполняют растительной массой примерно на две трети, после чего доливают воду до верха. Далее смесь плотно закрывают и оставляют для естественного брожения на 5–7 дней.

Для усиления процесса ферментации добавляются активированные в теплой воде дрожжи с сахаром и небольшое количество почвы, содержащей полезные микроорганизмы. Во время брожения смесь нужно ежедневно перемешивать.

Готовность определяют по характерным признакам: исчезновению пены и полному разложению растительной массы.

Как правильно применять зеленое удобрение для овощей и сада

После ферментации образуется концентрированный раствор, который обязательно нужно разбавлять водой. Чаще всего используется пропорция 2 литра настоя на 8 литров воды.

Такое натуральное удобрение для огурцов, кабачков, перцев и баклажанов применяется из расчета примерно один литр на каждое растение. Важно предварительно хорошо увлажнить почву чистой водой.

Отдельно специалист обратил внимание на томаты. Из-за высокого содержания азота растения могут начать "жировать" — активно наращивать листья, но плохо формировать плоды. Для помидоров используется более слабый раствор.

Предостережение для томатов и особенности питания

Как отметил автор канала "Корисное ТВ": "Для томатов безопасная пропорция — один литр концентрата на девять литров воды, иначе растение может пойти в листья, а не в урожай".

Этот момент особенно важен для тех, кто применяет органические удобрения для подкормки растений в открытом грунте и теплицах.

Лунный посевной календарь на май 2026 года
Лунный посевной календарь на май 2026 / Инфографика: Главред

Использование в саду и для ягодных культур

Эффективность настоя подтверждается и в садоводстве. Его применяют для смородины, крыжовника, смородины, жимолости и голубики.

Под молодые кусты рекомендуется выливать до трех литров разбавленного раствора, а под взрослые растения — до пяти литров. Такой подход стимулирует развитие корневой системы и повышает общую устойчивость насаждений.

Преимущества метода и долгосрочная польза

Главным преимуществом этого способа является его экономичность и полная экологичность. Используются только сорняки, вода и минимальные дополнительные компоненты.

После первого цикла остатки растительной массы могут использоваться повторно в качестве естественной закваски для следующего приготовления.

Огородник также подчеркнул важность соблюдения сезонного режима подкормки: зеленые настои применяют только до начала активного плодоношения, после чего растения переводят на фосфорно-калийные удобрения для формирования и созревания урожая.

Подробнее о приготовлении и применении органического удобрения смотрите в видео.

Об источнике: YouTube-канал "Корисне TV"

YouTube-канал "Корисне TV" — это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.

