Чем подкормить огурцы после высадки: секрет мощного роста и большого урожая

Что нужно удалить на огурцах через 12 дней, чтобы получить больше плодов? Садовод дал ответ.

Садовод назвал главные правила ухода за огурцами на 12-й день

Вы узнаете:

Почему листья огурцов становятся темно-зелеными после высадки

Как правильно пасынковать и нормировать завязи на кустах огурца

Какая высота стебля идеальна для первой жидкой подкормки под корень

После высадки в грунт огурцы особенно нуждаются в поддержке: в этот период они активно наращивают корневую систему, адаптируются к новым условиям и начинают формировать будущий урожай. Без правильного ухода растения могут замедлить рост, хуже цвести и давать меньше завязей.

Главред разобрался, чем подкормить огурцы после высадки и как за ними ухаживать.

На Yоutube-канале Сад, огород своими руками рассказали все детали правильного выращивания огурцов, а именно — что нужно делать через 12 дней с момента высадки.

"Некоторые зрители пишут, что у них не получается вырастить огурцы: вроде бы куст цветет обильно, но плоды не завязываются, а сами растения замирают в росте. Если это происходит, значит, были допущены ошибки в условиях содержания или технологии ухода. Чтобы помочь вам избежать этого, я решил показать весь цикл выращивания от начала до конца", - отметил садовод.

Как правильно поливать огурцы

Прежде всего, огурцам необходимо обеспечить постоянную влажность почвы, поскольку они крайне влаголюбивы. Самое главное — не пересушить почву.

Определить недостаток влаги можно по внешнему виду растений:

края листьев слегка обветриваются, меняют текстуру и оттенок;

цвет листовой пластины при нехватке воды становится неестественно темно-зеленым.

Подкормка огурцов после высадки в открытый грунт

При высадке рассады садовод добавлял в каждую лунку немного перегноя.

"За прошедшие 12 дней мы не делали никаких корневых подкормок, поскольку заложенная органика сейчас прекрасно отдает все необходимые элементы. На начальном этапе, пока растение еще не плодоносит, питания ему требуется относительно немного", - рассказал садовод.

Единственное, что он рекомендует сделать через неделю после высадки огурцов — это внести одну внекорневую (листовую) подкормку. Это может быть баковая смесь, в которую вошли:

стимулятор роста "Вымпел";

препарат "Плантафол".

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Подвязка и пасынкование

Все растения необходимо подвязать к шпалере, поскольку вертикальная подвязка существенно повышает качество урожая. Когда огурец лежит на земле, он часто вырастает однобоким и желтеет в месте контакта с почвой. Кроме того, на земле плоды легче подхватывают болезни.

"Сейчас критически важно провести пасынкование — удалить все боковые побеги (пасынки), которые активно растут из пазухи каждого листа. Нижние семядольные листочки мы обычно не трогаем, они со временем отойдут сами. Если оставить пасынки, куст будет тратить на них слишком много сил и питания в ущерб основному стеблю", - объяснил специалист.

Нормирование завязей и удаление усов

На огурце сначала формируется маленькая завязь, а затем на её конце распускается цветок. Сейчас на молодом растении высотой всего 35 сантиметров может закладываться от 8 до 10 завязей. Такой неокрепший куст не сможет выкормить их все — лишние плоды он просто сбросит.

Чтобы не ослаблять растение, нужно ему помочь регулировать нагрузку.

Если в пазухе формируется недоразвитый зародыш листа вместе с деформированным плодом, его необходимо удалить.

Если в одной пазухе выходит сразу три огурчика, то оставить нужно только один, а остальные - убрать.

"Многие профессиональные овощеводы полностью ослепляют куст (удаляют абсолютно все завязи и пасынки) на высоте до 50–70 см от земли, чтобы дать растению мощно развиться. После этого отдача урожая идет лавинообразно. Мы же оставляем по одному плоду в пазухе чуть ниже, чтобы получить первые огурчики пораньше. Если уход правильный, стебель выдержит такую нагрузку", - рассказал он.

Также необходимо обязательно удалить все усы. В дикой природе усы нужны огурцу, чтобы цепляться за опоры, но на грядке мы подвязываем его вручную, поэтому усы лишь зря расходуют питательные вещества. Позже, когда кусты вырастут, они сомкнутся и начнут переплетаться самостоятельно.

"На данном этапе развития огурцам больше не нужны никакие подкормки. При работе с любыми препаратами (включая "Плантафол") всегда внимательно изучайте инструкцию на упаковке. Концентрации у разных производителей могут отличаться, а шаблонов в агрономии нет — избыток удобрений может сильно навредить молодым корням", - отметил садовод.

Он добавил, что первую полноценную корневую подкормку нужно будет провести, когда кусты достигнут высоты 70–80 сантиметров.

О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками" На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео. Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур. "Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

