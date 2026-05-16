На картофеле желтеют листья: чем подкормить, чтобы спасти урожай

Анна Ярославская
16 мая 2026, 13:12
Желтые листья на картошке — не всегда норма. Когда нужно срочно действовать?
Чем подкормить картофель, если листья стали желтыми

  • Почему желтеют листья картофеля на разных этапах выращивания
  • Как с помощью обычного компоста защитить культуру от дефицита азота
  • Каким способом можно быстро очистить кусты от опасных вредителей

Желтые листья на картофеле могут быть как хорошим, так и плохим признаком. Все зависит от того, на каком этапе выращивания картофеля вы находитесь.

Что делать, если у картофеля желтеют листья - рассказала садовод и автор проекта Gardenary Николь Бёрк.

По ее словам, если ботва картофеля желтеет, а приближается время сбора урожая, это означает, что картофель уже почти созрел.

Картофель созревает от 90 до 120 дней, прежде чем его можно будет собрать.

"Вы поймете, что приближается крайний срок, когда листья начнут желтеть, а затем буреть. В конце концов, они высохнут и поникнут, что и будет означать, что картофель готов к выкапыванию", - объяснила эксперт.

Пожелтение листьев обычно означает, что до сбора урожая осталось пару недель. Растение направляет всю свою энергию на созревание клубней, поэтому у него не остается сил на листья. В это время лучше прекратить дополнительный полив, чтобы клубни успели окрепнуть под землей до сбора урожая.

Причины пожелтения листьев, если до сбора урожая еще далеко

Если картофель еще не созрел, то пожелтение листьев, к сожалению, не является хорошим признаком. Скорее всего, возникла проблема с питательными веществами, с поливом или с вредителями.

Первая возможная причина пожелтения листьев - недостаток питательных веществ.

Чем подкормить, если желтеют листья?

  1. Если желтеют в основном старые листья, растению может не хватать азота.
  2. Если жилки листьев остаются зелеными, а остальные желтеют, возможно, растению не хватает железа.
  3. Если листья выглядят полосатыми, это может свидетельствовать о проблемах с магнием.

Для решения проблемы с питанием достаточно просто всыпать компост вокруг основания картофельных растений. Это называется окучиванием. Помимо добавления органических веществ, окучивание также помогает поддерживать растение и обеспечивает защиту растущих клубней.

Что любит и чего не любит картофель / Инфографика: Главред

Вторая возможная причина пожелтения листьев - чрезмерный полив.

Пожелтение листьев также может быть признаком болезни или корневой гнили, вызванной чрезмерным поливом. Картофельные растения очень не любят, когда их корни находятся в воде. Цель состоит в том, чтобы обильно полить эти растения, а затем дать почве высохнуть перед следующим поливом.

Используйте палец в качестве индикатора влажности: поливайте только тогда, когда почва на глубине 2,5-5 см кажется сухой.

Если вы выращиваете картофель в контейнере , убедитесь, что вода может свободно вытекать через дренажное отверстие внизу.

Если вы выращиваете растения в открытом грунте, запомните, что в следующем году стоит улучшить почву, добавив в нее крупный песок и компост на глубину до 30 см. Песок улучшит дренаж, и проблема не повторится.

Третья возможная причина - вредители. Тля или картофельные цикадки могут вызывать пожелтение листьев картофеля. Вы также можете заметить отверстия в листьях, их скручивание или увядание. Чтобы избавиться от тли, облейте растения водой из садового шланга с сильным напором. Обрежьте пораженные вредителями листья и выбросьте их.

"Если вы все еще не уверены в причине проблемы, обрежьте все пожелтевшие листья и всыпьте компост вокруг основания растений. Прекратите поливать растения, пока не убедитесь, что почва немного подсохла. Если проблема сохраняется, возможно, вам придется собрать урожай раньше", - добавил Берк.

Картофель, созревающий под землей до полного созревания растения, пригоден для употребления в пищу. Он называется "молодой картофель", и его нужно собирать осторожно и употреблять в пищу как можно скорее, поскольку у него еще не успела огрубеть кожура для длительного хранения.

Если вы выкопали картофель и заметили, что он плесневеет или гниет под землей, это признак того, что растениям давали слишком много воды. Из-за чрезмерного полива под землей создались болотистые условия, а это никогда не приносит пользы. Возможно, в следующем году стоит перейти на выращивание в контейнерах или просто уменьшить полив из шланга.

Почему картофель мелкий: 7 главных ошибок / Инфографика – Главред

Об источнике: Gardenary

Gardenary — это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden — компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году.

Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав.

Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе.

Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации.

Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

"Дальнобойные санкции": ВСУ за неделю поразили редкий самолет, вертолет и корабли

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

