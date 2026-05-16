Евровидение 2026: где смотреть гранд финал

Алена Кюпели
16 мая 2026, 09:07
Сегодня, 16 мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение 2026.
Где смотреть финал Евровидения 2026
Где смотреть финал Евровидения 2026 / Коллаж Главред, фото eurovisionworld.com

Сегодня, 16 мая наконец-то состоится главное музыкальное событие года - гранд финал международного песенного конкурса "Евровидение 2026".

Украина, выступая во втором полуфинале, завоевала себе место в финале и представит страну сегодня вечером.

Главред рассказывает, где смотреть Евровидение.

Представительница Украины, исполнительница LELЕKA (настоящее имя – Виктория Лелека), выступит под номером 7, который неофициально считают "счастливым" числом.

LELEKA шикарно выступила на втором полуфинале Евровидения 2026 / Скриншот

Всего в финале конкурса выступят 25 стран. Кроме того, во время шоу выступят многие мировые и украинские знаменитости. Украину представят Верка Сердючка и Руслана Лыжичко.

Ведущие конкурса — Виктория Сваровски, Михаэль Островски и Эмили Бусвин (зеленая комната).

Порядок выступления участников в финале
Порядок выступления участников в финале / Скриншот

Где смотреть финал Евровидения

Прямой эфир главного музыкального события года начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть как на телевидении, так и онлайн:

Ранее Главред сообщал, что бывшая жена Никиты Добрынина и блогерша Даша Квиткова, которая в этом году смотрит второй полуфинал Евровидения прямо из зала конкурса, показала, как в зале реагировали на выступление Украины.

Ранее также Светлана Тарабарова провела аналогию с выступлением Софии Нерсесян на детском Евровидении.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

