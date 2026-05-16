Евровидение 2026: где смотреть гранд финал

- Где смотреть финал Евровидения 2026
Сегодня, 16 мая наконец-то состоится главное музыкальное событие года - гранд финал международного песенного конкурса "Евровидение 2026".
Украина, выступая во втором полуфинале, завоевала себе место в финале и представит страну сегодня вечером.
Главред рассказывает, где смотреть Евровидение.
Представительница Украины, исполнительница LELЕKA (настоящее имя – Виктория Лелека), выступит под номером 7, который неофициально считают "счастливым" числом.
Всего в финале конкурса выступят 25 стран. Кроме того, во время шоу выступят многие мировые и украинские знаменитости. Украину представят Верка Сердючка и Руслана Лыжичко.
Ведущие конкурса — Виктория Сваровски, Михаэль Островски и Эмили Бусвин (зеленая комната).
Где смотреть финал Евровидения
Прямой эфир главного музыкального события года начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть как на телевидении, так и онлайн:
- на канале "Суспільне Культура"
- на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення"
- на YouTube-канале "Євробачення Україна"
- на "Радіо Промінь"
Евровидение 2026 - последние новости
Ранее Главред сообщал, что бывшая жена Никиты Добрынина и блогерша Даша Квиткова, которая в этом году смотрит второй полуфинал Евровидения прямо из зала конкурса, показала, как в зале реагировали на выступление Украины.
Ранее также Светлана Тарабарова провела аналогию с выступлением Софии Нерсесян на детском Евровидении.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
