Китайцы усадили Трампа в глубокий стул: забавные кадры со встречи с Си

Можно предположить, что китайцы специально поставили разные кресла, чтобы Си Цзиньпин казался выше.

Трампу поставили стул ниже, чем Си Цзиньпину

Трамп встретился с Си Цзиньпином

Китайцы посадили Трампа на более глубокий стул, чем у Си

Американский президент Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Китай и встретился там с Си Цзиньпином. Перед камерами произошла забавная ситуация. Видео уже разлетелось в Сети.

Китайцы поставили два стула для Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Однако по какой-то причине кресло американского президента оказалось глубже.

Можно предположить, что так сделали намерено. У Си Цзиньпина кресло выше и выглядит он значительно выше Трампа. Многие расценили это как элемент имиджевого позиционирования.

Как сообщал Главред, 11 мая стала известна дата визита Трампа в Китай. Визит, по данным китайского ведомства, продлится с 13 по 15 мая. Среди ключевых тем переговоров — ситуация вокруг Ирана, закупка Китаем иранской нефти и торговые отношения между странами. Вашингтон обвиняет Пекин в косвенном финансировании Ирана из-за масштабных закупок энергоресурсов.

Кроме иранского вопроса, стороны могут обсудить поддержку Китаем России, торговые споры и поставки редкоземельных металлов, критически важных для американской технологической промышленности.

Дональд Трамп еще до саммита предупреждал Пекин о последствиях возможных поставок вооружений Тегерану, а американская разведка подозревала КНР в подготовке передачи Ирану систем ПВО через третьи страны - об этом говорится в материале про угрозы Трампа Китаю из-за возможного вооружения Ирана. В Китае эти обвинения отрицали, однако тема Ормузского пролива и иранской нефти осталась одной из центральных на переговорах в Пекине.

14 мая появились первые итоги встречи Трампа и Си, а также стало известно, была ли Украина в фокусе и какова судьба Тайваня. Си Цзиньпин прямо предупредил Трампа, что ситуация вокруг острова способна подтолкнуть отношения двух стран к конфликту.

"Если этот вопрос будет решаться неправильно, две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт, что поставит китайско-американские отношения в крайне опасное положение", - заявил китайский лидер.

Как сообщал Главред со ссылкой на директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, Китай будет поднимать вопросы комплексно: в отношении Европы, Украины, Ирана, России, Тайваня и других направлений. Судьба Украины теперь оказалась тесно связана с интересами США, Китая, России, Европы и Ирана.

"Фактически сейчас работает логика большой сделки. Трамп мыслит именно такими категориями: он любит договариваться через обмен уступками. Но когда в одной формуле нужно учитывать интересы США, Китая, России, Украины, Европы, Ирана и ситуацию вокруг Ормузского пролива, все становится чрезвычайно запутанным", - говорит он.

Небоженко предупредил, не стоит ожидать, что Украине дадут больше денег. В то же время не будет речи о полноценном окончании войны и большом мирном соглашении в ближайшие годы. Однако возможно перемирие.

"О полноценном мире пока думать рано. Но перемирие возможно — и дай Бог, чтобы оно наступило как можно раньше, потому что каждый день гибнут украинские солдаты и офицеры", - говорит он.

Кто такой Си Цзиньпин? Си Цзиньпин – китайский государственный, политический и партийный деятель. Генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая, председатель КНР, и глава Центрального военного совета КНР и Компартии. В 2016 году партия присвоила ему титул "основного" лидера, поскольку Си занимает руководящие должности в партии, армии, и является главой государства, пишет Википедия.

