Можно ли приглашать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священника

Священник ПЦУ развеял главный страх молодоженов по поводу вдов на празднике.

Можно ли обручаться с вдовой

Вы узнаете:

Является ли присутствие вдовы на помолвке неблагоприятным

Может ли вдова идти на свадьбу и крестины

Почему вдов не стоит отстранять от праздников

В народе существует немало поверь и предостережений относительно присутствия вдов на радостных событиях — помолвках или свадьбах. Их присутствие нередко считают "плохой приметой", якобы женщина, потерявшая мужа, может "передать" свою судьбу молодым.

Однако церковный взгляд на этот вопрос кардинально отличается от народных суеверий. Своим мнением по этому поводу поделился популярный в Facebook священник ПЦУ Алексей Филюк.

Является ли присутствие вдовы на помолвке нарушением церковных канонов

По словам отца Алексея, никаких церковных запретов или греха в присутствии вдовы на семейных праздниках нет. Наоборот, попытки ограничить такого человека в его правах являются негуманными и нехристианскими.

"Вдова должна идти и на помолвку, и на свадьбу. Это абсолютно нормально. Давайте не будем делать людей какими-то "не от мира сего". Она — человек, у нее такие же права, как и у всех остальных", - подчеркнул священник.

Влияет ли семейный статус на событие

Отец Алексей подчеркнул, что женщина не виновата в том, что осталась одна, и это не должно становиться причиной ее социальной изоляции. Ограничение в участии в праздниках из-за статуса вдовы — это несправедливое клеймо, которое не имеет ничего общего с верой.

Как к вдовам относились апостолы

Священник напомнил, что еще со времен раннего христианства забота о вдовах была одним из приоритетов общины. Апостолы уделяли большое внимание помощи женщинам, оставшимся без поддержки мужа.

Поэтому современная христианская семья должна не избегать вдов на помолвках, а приглашать их как полноправных гостей, делясь радостью и проявляя уважение к их жизненному опыту и стойкости.

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

