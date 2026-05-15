Путин начал масштабную 'зачистку': губернаторы массово уходят в отставку

Кремль пытается отвлечь внимание от Путина в приграничных районах.

Путин увольняет губернаторов

Российский диктатор Владимир Путин в панике заменяет губернаторов приграничных с Украиной областей на генералов. Кремль также пытается обвинить региональных чиновников в провалах в сфере безопасности границ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 13 мая Путин подписал два указа о том, что губернаторы Белгородской области Вячеслав Гладков и Брянской — Александр Богомаз подали в отставку "по собственному желанию".

Вместо диктатор назначил заместителя губернатора Иркутской области генерал-майора Александра Шуваева и.о. губернатора Белгородской области, а экс-заместителя губернатора Челябинской области и главу оккупационного правительства так называемой "ЛНР" Егора Ковальчука и.о. губернатора Брянской области.

По словам аналитиков, Кремль преследовал и обвинял экс-чиновников Курской, Белгородской и Брянской областей в собственной неспособности должным образом отреагировать на Курскую операцию 2024 года и украинские трансграничные рейды в течение 2023–2024 годов.

"Кремль также может пытаться отвлечь недовольство в приграничных районах от Путина и правящей партии "Единая Россия" накануне выборов в Государственную Думу, которые должны состояться в сентябре этого года. Гладков также открыто критиковал отключение мобильного интернета и Telegram в приграничном районе Белгородской области. Кремль, возможно, заменил Гладкова кем-то, кого считает более лояльным к себе", — говорится в отчете.

В частности, сейчас Шуваев является частью новой "элиты", которую Путин формирует в российском правительстве через программу "Время героев".

В ISW добавляют, что Кремль прилагает согласованные усилия для назначения ветеранов войны в Украине, которые участвовали в программе "Время героев", на местные, муниципальные, региональные и федеральные должности.

Аналитики считают, что цель Москвы — якобы реинтеграция военнослужащих в общество РФ, а также укрепление гражданско-военных отношений и поддержка войны.

"Решение Кремля заменить Гладкова Шуваевым, вероятно, является частью его долгосрочных усилий по милитаризации российского правительства за счет лоялистов и провоенных ветеранов", — подытожили в ISW.

Путин загоняет себя в тупик

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов заявил, что политический режим кремлевского диктатора Владимира Путина вступает в фазу сужения возможностей как во внутренней, так и во внешней политике.

По его словам, в случае инерционного продолжения войны Россия может столкнуться с системным тупиком в течение ближайших 8–12 месяцев.

Он добавил, что ключевая проблема Кремля сейчас заключается не только в экономических ограничениях, но прежде всего в политическом "коридоре решений", который существенно сузился.

Напряженность в РФ — что известно

Как сообщал Главред, аналитики ранее заявляли, что Кремль начал непубличную подготовку к замене руководителей сразу трех стратегически важных регионов России.

Также известно, что падение рейтингов и рост внутренней напряженности в России заставляют российского диктатора и военного преступника Владимира Путина искать новые способы удержать контроль над ситуацией.

Экономист и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов говорил, что в российских властных и деловых кругах растет недовольство политикой Кремля, однако страх перед репрессиями блокирует любые попытки сопротивления.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

