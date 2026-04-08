Боится бунта: Путин начал масштабные кадровые чистки в приграничных регионах РФ

Главная цель этих кадровых перестановок — спасти рейтинг Владимира Путина и партии "Единая Россия".

https://glavred.info/world/boitsya-bunta-putin-nachal-masshtabnye-kadrovye-chistki-v-prigranichnyh-regionah-rf-10755119.html Ссылка скопирована

Путин начал "зачистку" власти в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня

Кремль готовит замену губернаторов в приграничных областях

Москва ищет виновных в провалах безопасности

Ротации должны сохранить рейтинг власти

Кремль начал закрытую подготовку к замене руководителей сразу трех стратегически важных регионов России — Белгородской, Брянской областей и Республики Дагестан. Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW), который ссылается на источники внутри российской власти.

В частности, три собеседника, близкие к администрации президента РФ, подтверждают, что в РФ обсуждают замену Гладкова, Богомаза и Меликова. При этом они отмечают, что Белгородская и Брянская области граничат с Украиной.

Почему Гладков оказался в центре внимания

Формальной причиной отставки Гладкова могут назвать состояние здоровья. Но российские военные блогеры продвигают другую версию. По их словам, волна слухов началась после того, как губернатор раскритиковал отключение интернета и Telegram в приграничных районах.

Аналитики ISW отмечают, что именно после этого его позиции резко пошатнулись.

Кремль ищет виновных в провалах безопасности

По мнению экспертов ISW, Москва пытается переложить ответственность за провалы в сфере безопасности на местных чиновников.

"Кремль, возможно, делает местных чиновников козлами отпущения за собственные неудачи в адекватном реагировании на украинское вторжение в Курскую область в 2024 году и трансграничные рейды в 2023 и 2024 годах", — отмечается в отчете.

Подобный сценарий уже реализовали в Курской области, где был заменен губернатор Алексей Смирнов. Если Гладкова и Богомаза также отстранят, это будет означать полное обновление руководства во всех регионах, граничащих с северной частью Украины.

Политический мотив: сохранить рейтинг перед выборами

Аналитики считают, что главная цель этих перестановок — минимизировать риски протестного голосования на фоне недовольства жителей приграничных территорий, которые живут под постоянной угрозой обстрелов.

"Кремль надеется отвлечь недовольство в приграничных районах от президента России и правящей партии накануне выборов в сентябре 2026 года", — заключают аналитики ISW в отчете.

Протесты в России — последние новости

Главред писал, что власти России усиливают контроль над интернет-пространством, опасаясь роста общественного недовольства после возможного завершения войны против Украины.

По данным Reuters, Кремль "закручивает гайки", стремясь предотвратить потенциальные протесты.

Напомним, на российских предприятиях все чаще начали задерживать зарплаты, отправлять работников во внеплановые отпуска, сокращать персонал или переводить работников на 4-дневную рабочую неделю. Поэтому россияне выходят на забастовки.

Ранее, в ноябре 2025 года около 300 строителей ядерной установки Акционерного общества "Институт "Оргенергострой" в Димитровграде вышли на митинг из-за того, что им не выплачивают зарплату.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред