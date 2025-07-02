Война ударила бумерангом: россияне выходят на улицы с масштабными протестами

Кратко:
- В России происходят забастовки из-за невыплаты зарплат
- Масштаб недовольства работников пытаются скрыть
- В Кремле боятся, что забастовки начнут происходить по всей территории РФ
В стране-агрессоре России возмущенные россияне, которые работают на предприятиях, выходят на забастовки. Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.
Отмечается, что на российских предприятиях все чаще стали задерживать зарплаты, отправлять работников во внеплановые отпуска, сокращать персонал или переводить работников на 4-дневную рабочую неделю.
Так, недавно забастовки прошли на камчатском предприятии "ЗапсибГазпром-Газификация", в Кемеровской области на шахте "Спиридоновская", а также на Челябинском электрометаллургическом комбинате.
"Кризис на предприятиях сегодня наиболее ярко выражен в угледобывающей, строительной, металлургической отрасли и сельскохозяйственном машиностроении", - говорится в сообщении.
В СВРУ добавили, что в России пытаются скрыть масштаб недовольства работников из-за отключения интернета, блокировки социальных сетей и жесткой цензуры в медиа.
"Россия опасается, что появление проблем в медиа может привести к каскадному эффекту забастовок по всей территории России", - отметили в ведомстве.
Кроме того, в разведке напомнили, что 69 % российской экономики испытывает стагнацию и соратники Путина давят на Центробанк из-за снижения доходов.
Протесты в России - что известно
Как сообщал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что в России совсем другое отношение к людям, которым платят за то, чтобы они воевали. Из-за этого бунты солдатских матерей и другие попытки протестов против войны, которые случались в некоторых регионах России, сейчас абсолютно сошли на нет.
В то же время, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что сегодняшние россияне не выйдут на улицы без толчка со стороны влиятельной внутренней силы, прежде всего силовой структуры, ведь реальной политической оппозиции в России фактически не существует.
Стоит добавить, что в январе в Курске состоялся митинг беженцев из приграничных районов, пострадавших из-за боевых действий. Люди, которые потеряли свои дома и имущество, возмущались из-за отсутствия обещанного постоянного жилья, недостаточной поддержки со стороны власти.
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Об источнике: Служба внешней разведки
Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.
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