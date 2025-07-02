Война ударила бумерангом: россияне выходят на улицы с масштабными протестами

Из-за забастовок в России ввели жесткую цензуру в медиа.

https://glavred.info/world/voyna-udarila-bumerangom-rossiyane-vyhodyat-na-ulicy-s-masshtabnymi-protestami-10678040.html Ссылка скопирована

Забастовки работников в России / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Кратко:

В России происходят забастовки из-за невыплаты зарплат

Масштаб недовольства работников пытаются скрыть

В Кремле боятся, что забастовки начнут происходить по всей территории РФ

В стране-агрессоре России возмущенные россияне, которые работают на предприятиях, выходят на забастовки. Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Отмечается, что на российских предприятиях все чаще стали задерживать зарплаты, отправлять работников во внеплановые отпуска, сокращать персонал или переводить работников на 4-дневную рабочую неделю.

видео дня

Так, недавно забастовки прошли на камчатском предприятии "ЗапсибГазпром-Газификация", в Кемеровской области на шахте "Спиридоновская", а также на Челябинском электрометаллургическом комбинате.

"Кризис на предприятиях сегодня наиболее ярко выражен в угледобывающей, строительной, металлургической отрасли и сельскохозяйственном машиностроении", - говорится в сообщении.

В СВРУ добавили, что в России пытаются скрыть масштаб недовольства работников из-за отключения интернета, блокировки социальных сетей и жесткой цензуры в медиа.

"Россия опасается, что появление проблем в медиа может привести к каскадному эффекту забастовок по всей территории России", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в разведке напомнили, что 69 % российской экономики испытывает стагнацию и соратники Путина давят на Центробанк из-за снижения доходов.

Протесты в России - что известно

Как сообщал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что в России совсем другое отношение к людям, которым платят за то, чтобы они воевали. Из-за этого бунты солдатских матерей и другие попытки протестов против войны, которые случались в некоторых регионах России, сейчас абсолютно сошли на нет.

В то же время, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что сегодняшние россияне не выйдут на улицы без толчка со стороны влиятельной внутренней силы, прежде всего силовой структуры, ведь реальной политической оппозиции в России фактически не существует.

Стоит добавить, что в январе в Курске состоялся митинг беженцев из приграничных районов, пострадавших из-за боевых действий. Люди, которые потеряли свои дома и имущество, возмущались из-за отсутствия обещанного постоянного жилья, недостаточной поддержки со стороны власти.

Читайте также:

Об источнике: Служба внешней разведки Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред