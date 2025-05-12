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"С арматурой и молотовыми": РФ могут охватить массовые протесты, названо условие

Юрий Берендий
12 мая 2025, 15:20
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Россияне могут начать массовые протесты против Путина в случае, если кто-то из силового крыла будет заинтересован в смене власти в РФ, указывает аналитик.
'С арматурой и молотовыми': РФ могут охватить массовые протесты, названо условие
РФ могут охватить массовые протесты, названо условие / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Коваленко:

  • Россияне осознают уровень потерь в войне против Украины
  • Протесты в РФ не начнутся без влияния силовых структур

Количество погибших и раненых в рядах российской армии с начала полномасштабной войны уже приближается к миллиону, однако это не влияет на отношение большинства россиян к войне и не побуждает их к протестам. Об этом заявил в интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Причина здесь также в психологических моментах. Даже находясь в этой "капсуле", закрытом информационном пространстве, россияне все равно слышат о больших потерях. Даже "зет-военные" порой говорят о реальном количестве потерь, сетуют, что это позор: "Такими темпами мы скоро закончимся! Какой там Киев? Мы под Покровском скоро закончимся!""", - указывает он.

Коваленко подчеркнул, что современное российское общество отличается от того, каким оно было в конце 80-х - начале 90-х годов, когда люди выходили на массовые акции протеста с "коктейлями Молотова" и арматурой в руках. Сегодняшние россияне не выйдут на улицы без толчка со стороны влиятельной внутренней силы, прежде всего силовой структуры, ведь реальной политической оппозиции в России фактически не существует.

По словам эксперта, только в случае, если кто-то из силового крыла будет заинтересован в смене власти, в частности в отстранении Путина, возможен запуск протестного движения.

"А сам по себе народ никогда не выйдет на улицы. Россияне - это аморфная бесхребетная масса. Им нужна стимуляция извне или изнутри, а эту стимуляцию может организовать только определенный человек или сила, имеющая власть и влияние", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, как Путин опозорился на параде 9 мая:

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Сил специальных операций ВСУ провели успешную операцию в тылу врага, уничтожив российское штурмовое подразделение. Во время выполнения задания по разведке за пределами линии фронта украинские спецназовцы обнаружили перемещение сил противника и оперативно ликвидировали угрозу.

На Торецком направлении Силы обороны Украины достигли локального успеха, что подтверждается геолокационными материалами, обнародованными 10 мая. Согласно данным ISW, наши войска закрепились к северу от поселка Дружба, расположенного к северо-востоку от Торецка.

Между тем российские оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы Днепропетровской области. Как отметил военный аналитик Дмитрий Снегирев, враг стремится расширить зону боевых действий, чтобы усилить давление на Украину и ее западных партнеров.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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