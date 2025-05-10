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Враг хочет расширить зону боевых действий: эксперт раскрыл циничный замысел РФ

Марина Фурман
10 мая 2025, 15:34
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По словам Снегирева, основные бои, вероятно, в ближайшее время будут разворачиваться в зоне Славянско-Краматорской агломерации.
ВСУ, армия РФ
Снегирев спрогнозировал действия оккупантов на фронте / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 31 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • РФ пытается прорваться к Днепропетровской области
  • Путем расширения боевых действий, враг хочет давить на Украину и союзников

Страна-агрессор Россия не оставляет попыток выйти на админграницу Днепропетровской области. В частности, враг хочет расширить зону боевых действий, чтобы давить на Украину и ее западных союзников. Такое мнение высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире КИЕВ24.

По его словам, россияне сейчас пытаются давить на Торецком направлении и Покровском.

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"Это попытка выход на локацию Сил обороны, а именно трассу Покровск-Константиновка. Это угроза оперативного окружения Сил обороны Украины как на Покровском, так и соответствующая возможность продвижения на Константиновском направлении", - рассказал Снегирев.

Военный аналитик отметил, что основные бои, вероятно, в ближайшее время будут разворачиваться в зоне Славянско-Краматорской агломерации. Речь идет о таких городах, как Константиновка, Славянск, Дружковка и Краматорск. При этом он добавил, что бои уже за Константиновку уже практически начались.

"Соответственно, оккупанты будут попытаться решить стратегическую задачу - выйти на админграницы Днепропетровской области, как на Новопавловском, так и Покровском направлениях. Это дает им возможность откровенно шантажировать и Соединенные Штаты, и политическое руководство Украины возможностью масштабирования театра боевых действий за счет Днепропетровской области", - подчеркнул Снегирев.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант напомнил, что Кремль не отказался от реализации своего стратегического плана на юге. По его словам, угроза наступления страны-агрессора России на Одессу будет оставаться всегда. Вполне возможно, что она реализуется тогда, когда этого будут ожидать меньше всего.

Кроме того, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказывал, что российские оккупанты могут усилить штурмы после окончания так называемого "перемирия", то есть уже с 11 мая. Он отметил, что опасная ситуация может возникнуть в направлении Покровска и Константиновки.

Недавно Главред со ссылкой на начальника пресс-службы 14 штурмовой бригады НГУ "Червона Калина" Николая Коваль писал, что небольшие штурмовые группы противника продолжают атаковать украинские позиции на Покровском направлении.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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