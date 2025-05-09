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Будет масштабирование боевых действий: эксперт назвал сроки обострения на фронте

Анна Косик
9 мая 2025, 17:31
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Оккупанты хотят усилить штурмы после улучшения тактического положения и перегруппировки.
Будет масштабирование боевых действий: эксперт назвал сроки обострения на фронте
Оккупанты хотят продвинуться на одном из самых сложных участков фронта / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Что сказал Снегирев:

  • Враг использовал "перемирие", чтобы подготовиться к новым штурмам
  • Опасная ситуация может возникнуть в направлении Покровска и Константиновки
  • Оккупанты хотят выйти к админграницам Днепропетровской области

Основной театр боевых действий будет перенесен на Славянско-Краматорскую агломерацию после обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, армия страны-агрессора Россия может усилить штурмы после окончания так называемого "перемирия", то есть уже с 11 мая.

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"До начала объявления трехдневного "перемирия" была резкая активизация боестолкновений на линии фронта. Если за неделю до этого в сводках Генштаба ВСУ сообщалось о 120-130 боевых столкновений в сутки, то в последние дни - 270. Это свидетельствует, что противник пытался прорвать нашу оборону, улучшить свое тактическое положение, а за счет этого трехдневного "перемирия" подтянуть оперативные резервы вне зоны поражения украинских БПЛА и других средств, чтобы в дальнейшем расширить наступление на позиции Сил обороны Украины с угрозой выхода на Днепропетровскую область", - пояснил эксперт.

Снегирев прогнозирует, что эскалация после окончания "перемирия" может произойти на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях, а стратегической задачей противника станет выход на административные границы Днепропетровской области.

Из-за этого может возникнуть угроза флангового охвата позиций Сил обороны Украины на Покровском направлении и выхода на Константиновку, ведь даже сейчас оккупанты пытаются выйти на трассу Покровск-Константиновка.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Перемирие на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что по информации представителя УДА Сергея Братчука Россия на юге пользуется так называемым "перемирием", чтобы подтянуть резервы и подготовиться к наступательным действиям.

Ранее также сообщалось, что по состоянию на утро 9 мая армия страны-агрессора России не соблюдает режим прекращения огня. Ситуация на разных участках фронта отличается: кое-где действительно есть затишье, однако на многих направлениях продолжаются активные боевые действия.

То, что несмотря на объявленное "перемирие" российским преступником Владимиром Путиным, оккупанты продолжают атаковать по всей линии фронта накануне заявил и глава МИД Украины Андрей Сибига.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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перемирие война в Украине ВСУ новости Краматорска Славянск российские войска Покровск Фронт
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