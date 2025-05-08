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Под видом "перемирия": Братчук сказал, к чему готовятся россияне на фронте

Марина Фурман
8 мая 2025, 10:45
809
Российские оккупанты не соблюдают режим тишины.
ВСУ, армия РФ
Как россияне планируют использовать очередное "перемирие" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 31 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

  • Так называемое "перемирие" Путина на фронте не действует
  • Враг перегруппировывается и подвозит боекомплект

Несмотря на объявленное "перемирие" российским диктатором Владимиром Путиным, захватчики не соблюдают режим тишины на фронте, в частности на юге. Кроме того, страна-агрессор Россия пользуется так называемым "перемирием", чтобы подтянуть резервы и подготовиться к наступательным действиям. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телефмарафона.

Во время объявленного Россией майского "перемирия", враг подготовился к новым штурмовым действиям. Россияне провели ротации, перегруппировались и подвезли на боевые позиции больше боекомплекта.

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"Если ''Шахеды'' или ракеты не летят по Украине, это не значит, что фронт остановился, что там тихо. Мы видим, что враг пытается то пасхальное лукавство от Путина продлить на ближайшие 3 суток для того, чтобы воспользоваться окном возможностей: подтянуть резервы, провести ротацию подразделений и подтянуть БК", - рассказал Братчук.

Он добавил, что украинские бойцы фиксируют все перемещения противника и готовы отражать вражеские атаки.

Майское "перемирие" Путина - новости по теме

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы". По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что несмотря на обещания Кремля прекратить огонь ко Дню победы 9 мая уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения.

Недавно в Минобороны Британии заявили, что анонсированное Путиным трехдневное "перемирие" во время празднования 9 мая имеет пропагандистский характер. Оно является попыткой России показать свою якобы открытость к переговорам, ограничить Украину в возможности осуществлять дальнобойные удары и при этом сохранить свои позиции на фронте.

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Кто такой Сергей Братчук?

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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перемирие война в Украине Сергей Братчук
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