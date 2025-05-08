ВСУ провели масштабную операцию: удалось отбросить врага подальше от Харькова

Украинские бойцы деоккупировали 200 гектаров леса.

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ВСУ имеют успехи на Харьковском направлении / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, deepstate

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Украина восстановила позиции возле Липцов в Харьковской области

Украинские бойцы освободили более 200 гектаров

Силы обороны Украины восстановили позиции возле поселка Липцы Харьковской области. Об этом сообщила команда аналитиков DeepState утром, 8 мая.

Представитель бригады НГУ "Хартия" в Telegram-канале заявил, что украинские бойцы смогли оттеснить российских оккупантов подальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности.

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"13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцев, Харьковская область. Общая площадь деоккупированной территории составляет более 200 гектаров", - отметили в НГУ "Хартия".

Представитель бригады добавляет, что наступательные действия продолжались 5,5 месяцев. За этот промежуток времени враг потерял погибшими и ранеными почти 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.

ВСУ возобновили позиции в Харьковской области / Фото: скриншот deepstate

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на Институт изучения войны писал, что Силы обороны Украины, вероятно, продвинулись в Курской области, в частности в районе поселка Теткино, что на территории РФ.

Напомним, оккупационная армия страны-агрессора России еще больше приблизилась к городу Покровск, что в Донецкой области. Председатель ОВА Вадим Филашкин сообщил, что ситуация возле Покровска сейчас самая сложная, но ВСУ делают все возможное, чтобы сдержать россиян и это им пока хорошо удается.

Кроме того, военный аналитик Константин Машовец заявлял, что российские оккупанты проводят перегруппировку подразделений, действующих на Купянском направлении.

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