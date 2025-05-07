Форсирование реки Днепр: известно, возможен ли прорыв РФ в ближайшее время

На большинстве островов контроль имеют оккупанты.

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Может ли враг выйти на правобережье / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Главное из заявления нардепа:

Для РФ важно захватить юг Украины

У россиян не получится форсировать реку Днепр

Враг имеет мало сил и средств для этой задачи

Теми силами и средствами, которые имеют на сегодня оккупанты на Херсонщине, нереально форсировать реку Днепр. Об этом заявил народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в эфире Еспресо.

По его словам, для России стратегически очень важно захватить юг Украины.

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"Россияне вернутся к этим намерениям, хотя на войне все быстро меняется, но точно это не произойдет в этом году. Относительно тактических операций, которые сейчас проводит противник в той зоне, то, к сожалению, на большинстве островах контроль имеют оккупанты. Они там и погибают. Мы оставили некоторые острова, потому что на них нереально находиться, потому что там болото, в котором нужно сидеть и выживать. Летом еще там более-менее, а в холодное время года - невозможно. Там происходили бои, какие-то острова противник захватил, но мы держим контроль с помощью дронов, камер наблюдения и нашей береговой линии обороны. Ведь река Днепр позволяет меньшими силами держать надежную оборону", - сказал он.

Костенко также добавил, что давно уже идут разговоры о желании россиян форсировать реку Днепр, чтобы выйти на правобережье. Однако те силы, которые имеет враг в этой зоне, говорят о том, что в ближайшее время такая операция маловероятна. Ведь сейчас основные направления, на которых сосредоточился противник - это Курщина, Донецкая область.

"Враг делает вид, что он где-то передвигается и намерен форсировать р.Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм, сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у оккупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно с тем силами и средствами, которые они сейчас имеют. Это нереально", - подытожил народный депутат.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны. Благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты заняли некоторые позиции на территории Сумской области. Однако операция ВСУ в Курской области еще не завершена, там до сих пор находятся наши военные.

Военный обозреватель Василий Пехньо сказал, что по городу Лиман, что в Донецкой области, оккупационная армия страны-агрессора России в последнее время наносит огромное количество авиационных ударов. Это является частью стратегии врага по продвижению через Лиманский фронт на агломерацию Краматорск - Славянск - Дружковка - Константиновка.

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Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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