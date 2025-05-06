Россияне пытаются прорваться на Днепропетровщину до определенной даты - что известно

Россияне поставили цель продвинуться к административным границам Днепропетровской области Украины до 9 мая, но в ВСУ признали, что это невозможно.

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В ВСУ оценили угрозу прорыва РФ на Днепропетровщину / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

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Россияне пытаются продвинуться к Днепропетровщине до 9 мая

Попытка обойти Покровск для достижения этой цели обернулась провалом

Российские оккупационные войска пытаются выйти к административным границам Днепропетровщины уже до 9 мая. В частности, активные штурмовые действия происходят на Новопавловском направлении. Об этом в эфире "Суспільне. Студия" рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Да, они идут к границе с Днепропетровской областью, но уже совершенно очевидно, что они не дойдут до него в указанные даты (до 9 мая - ред.). Я бы сказал, даже если бы и дошли, я не очень понимаю, зачем", - указывает он. видео дня

Спикер подчеркнул, что с военной точки зрения такие действия не имеют никакого стратегического смысла, а с политической, по мнению военного, заявлять о захвате двух сел и выход на административную границу выглядит не как достижение, а как минимальный результат за 11 лет войны, тем более, что эти позиции изначально были совсем рядом.

Он сделал вывод, что для россиян это не станет результатом, которым можно хвастаться.

Также Трегубов отметил, что российским войскам не удастся обойти Покровск таким образом, чтобы продвинуться к Днепропетровщине. По его словам, подобную попытку армия РФ уже делала несколько месяцев назад в направлении Котлино, однако потерпела неудачу и вынуждена была отойти.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, на Покровском направлении российские оккупационные войска не прекращают попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Как сообщил военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, цель командования РФ выйти к административной границе с Днепропетровской областью. Для этого враг пытается обойти Покровск с запада.

В свою очередь, пресс-секретарь Сил обороны юга, полковник Владислав Волошин опроверг слухи о подготовке оккупантами масштабного штурма правобережной части Херсонщины. Как передает военный журналист Андрей Цаплиенко, информация о якобы 300 лодках, которые готовятся к атаке, не соответствует действительности.

При этом, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, российская армия уже осуществляла попытку форсирования Днепра, но украинские силы успешно отбили нападение.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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