Угроза нового наступления РФ на юге: полковник ВСУ раскрыл данные разведки

Главное:
- Данные о подготовке масштабной операции РФ не соответствуют действительности
- Разведка Украины тщательно отслеживает ситуацию
Пресс-секретарь Сил обороны южного направления, полковник Владислав Волошин, прокомментировал слухи о якобы готовящемся штурме правого берега Херсонской области российскими оккупационными силами.
По его словам, утверждения о подготовке масштабной операции с участием 300 лодок не соответствуют действительности, сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко.
"Мы не фиксируем признаков подготовки к штурмовым действиям. Разведка Украины тщательно отслеживает все плавательные средства, находящиеся у противника на левом берегу и островах. Нам известно местоположение практически каждой лодки. Если учитывать все лодки на временно оккупированной территории Херсонской и Николаевской областей, включая технику, доставленную из Крыма, общее число не превышает сотни", — отметил украинский офицер.
Некоторая часть этих лодок используется оккупантами для охраны района Кинбурнской косы, уточнил он.
Полковник ВСУ подчеркнул, что у противника также нет достаточного количества подготовленных войск в районе островов, чтобы организовать массированную высадку с использованием заявленных 300 лодок.
"Для наступления необходимо подтянуть артиллерию и другое вооружение ближе к линии фронта для проведения огневой подготовки и поддержки штурмующих подразделений. Однако таких перемещений мы тоже не наблюдаем", — добавил он.
Волошин также отметил, что российские силы продолжают осуществлять разведку, отправляя на острова небольшие группы по одному-два человека на лодках. Но эти попытки, как правило, пресекаются: лодки уничтожаются, а уцелевшие солдаты, отрезанные от снабжения, вынуждены сдаваться.
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Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отразить штурм врага. Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области.
Как сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России готовит масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывает бригады с трех участков фронта.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в операционной зоне в Донецкой области.
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Кто такой Андрей Цаплиенко?
Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины, пишет Википедия.
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