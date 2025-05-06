Угроза нового наступления РФ на юге: полковник ВСУ раскрыл данные разведки

Разведка Украины тщательно отслеживает все плавательные средства врага, пояснил Владислав Волошин.

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ВСУ сдерживают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 81 бригада ДШВ ВСУ, 21 ОМБр

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Данные о подготовке масштабной операции РФ не соответствуют действительности

Разведка Украины тщательно отслеживает ситуацию

Пресс-секретарь Сил обороны южного направления, полковник Владислав Волошин, прокомментировал слухи о якобы готовящемся штурме правого берега Херсонской области российскими оккупационными силами.

По его словам, утверждения о подготовке масштабной операции с участием 300 лодок не соответствуют действительности, сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко.

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"Мы не фиксируем признаков подготовки к штурмовым действиям. Разведка Украины тщательно отслеживает все плавательные средства, находящиеся у противника на левом берегу и островах. Нам известно местоположение практически каждой лодки. Если учитывать все лодки на временно оккупированной территории Херсонской и Николаевской областей, включая технику, доставленную из Крыма, общее число не превышает сотни", — отметил украинский офицер.

Некоторая часть этих лодок используется оккупантами для охраны района Кинбурнской косы, уточнил он.

Полковник ВСУ подчеркнул, что у противника также нет достаточного количества подготовленных войск в районе островов, чтобы организовать массированную высадку с использованием заявленных 300 лодок.

"Для наступления необходимо подтянуть артиллерию и другое вооружение ближе к линии фронта для проведения огневой подготовки и поддержки штурмующих подразделений. Однако таких перемещений мы тоже не наблюдаем", — добавил он.

Волошин также отметил, что российские силы продолжают осуществлять разведку, отправляя на острова небольшие группы по одному-два человека на лодках. Но эти попытки, как правило, пресекаются: лодки уничтожаются, а уцелевшие солдаты, отрезанные от снабжения, вынуждены сдаваться.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отразить штурм врага. Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области.

Как сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России готовит масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывает бригады с трех участков фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в операционной зоне в Донецкой области.

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Кто такой Андрей Цаплиенко? Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины, пишет Википедия.

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