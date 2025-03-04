Ожидают перемирия: оккупанты отказываются идти на штурм в Херсонской области

Лодки, на которых отправляют российских штурмовиков, находятся в плачевном состоянии.

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Оккупанты отказываются идти на штурм / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

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Оккупанты отказываются идти на штурм в Херсонской области

Они надеясь на заморозку боевых действий

Российские захватчики отказываются идти на штурм островов в Херсонской области, надеясь на заморозку боевых действий. Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.

Отмечается, что оккупанты из 24 и 26 мотострелковых полков массово саботируют приказы о штурме.

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"Причина проста - слишком много их товарищей уже не вернулись из подобных операций и до сих пор остаются в водах Днепра. Среди личного состава ходят разговоры о возможном замораживании боевых действий, что дополнительно подрывает боевой дух", - говорится в сообщении.

Партизаны также добавили, что лодки, на которых отправляют штурмовиков, находятся в плачевном состоянии.

"Многие из них уже неоднократно ломались из-за саботажа. Солдаты, понимая, что техника ненадежная, пытаются избежать отправки на острова", - отметили в Атеш.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, соучредитель мониторинговой группы Deepstate Роман Погорелый заявил, что Силы обороны в Курской области столкнулись с очень сложной ситуацией. Войска агрессора России взяли под огневой контроль всю логистику, идущую из Сумской области в Курск. Также враг пытается попасть в село Новенькое на Сумщине.

В Институте изучения войны заявили, что на Торецком направлении в Донецкой области удалось продвинуться Силам обороны Украины. ВСУ сумели продвинуться в районе улицы Толбухина и возле шахты Центральная, что в центральной части Торецка.

В DeepState также сообщили, что российские оккупанты имеют проблемы с логистикой на Покровском направлении. Кроме того, у врага есть трудности с ротацией, эвакуацией тяжелораненых, боеприпасами, медикаментами и продовольствием.

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