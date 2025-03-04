Ожидают перемирия: оккупанты отказываются идти на штурм в Херсонской области

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- Оккупанты отказываются идти на штурм в Херсонской области
- Они надеясь на заморозку боевых действий
Российские захватчики отказываются идти на штурм островов в Херсонской области, надеясь на заморозку боевых действий. Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.
Отмечается, что оккупанты из 24 и 26 мотострелковых полков массово саботируют приказы о штурме.
"Причина проста - слишком много их товарищей уже не вернулись из подобных операций и до сих пор остаются в водах Днепра. Среди личного состава ходят разговоры о возможном замораживании боевых действий, что дополнительно подрывает боевой дух", - говорится в сообщении.
Партизаны также добавили, что лодки, на которых отправляют штурмовиков, находятся в плачевном состоянии.
"Многие из них уже неоднократно ломались из-за саботажа. Солдаты, понимая, что техника ненадежная, пытаются избежать отправки на острова", - отметили в Атеш.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, соучредитель мониторинговой группы Deepstate Роман Погорелый заявил, что Силы обороны в Курской области столкнулись с очень сложной ситуацией. Войска агрессора России взяли под огневой контроль всю логистику, идущую из Сумской области в Курск. Также враг пытается попасть в село Новенькое на Сумщине.
В Институте изучения войны заявили, что на Торецком направлении в Донецкой области удалось продвинуться Силам обороны Украины. ВСУ сумели продвинуться в районе улицы Толбухина и возле шахты Центральная, что в центральной части Торецка.
В DeepState также сообщили, что российские оккупанты имеют проблемы с логистикой на Покровском направлении. Кроме того, у врага есть трудности с ротацией, эвакуацией тяжелораненых, боеприпасами, медикаментами и продовольствием.
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Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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