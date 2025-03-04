В США могут ограничить возможности Украины бить дронами по РФ - какая причина

Главное из заявления обозревателя:
- Производство дронов не зависит от помощи США
- Именно спутниковая разведка может иметь влияние на удары дронами
Производство дальнобойных дронов, которыми Украина наносит большинство ударов по территории страны-агрессора России, почти не зависит от помощи США. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.
По его словам, дальнобойные дроны - это то, что было разработано и используется нами.
"От американских поставок зависит вопрос ПВО. От американских поставок зависит использование HIMARS. Все то, что вылетает из HIMARS", - подчеркнул он.
Попович также подчеркнул, что от американских поставок может зависеть спутниковая разведка.
"Спутниковая разведка может иметь влияние на ведение дальнобойных дронов. А само производство этих дронов - оно от американских поставщиков не зависит", - пояснил военный обозреватель.
Помощь США - что известно
Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
Также сообщалось, что Трамп решил приостановить все будущие поставки американской военной помощи в Украину для того, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского с целью принудить его к мирным переговорам с Россией.
Главный редактор Defence Express Олег Катков заявил, что если США полностью прекратят военную помощь, Украина может потерять до 30% вооружения, которое сейчас используют Вооруженные силы.
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Кто такой Денис Попович?
Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".
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