В США могут ограничить возможности Украины бить дронами по РФ - какая причина

От поставок США зависит вопрос наличия ПВО в Украине.

https://glavred.info/war/v-ssha-mogut-ogranichit-vozmozhnosti-ukrainy-bit-dronami-po-rf-kakaya-prichina-10644428.html Ссылка скопирована

Удары по территории РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ

Главное из заявления обозревателя:

Производство дронов не зависит от помощи США

Именно спутниковая разведка может иметь влияние на удары дронами

Производство дальнобойных дронов, которыми Украина наносит большинство ударов по территории страны-агрессора России, почти не зависит от помощи США. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

По его словам, дальнобойные дроны - это то, что было разработано и используется нами.

видео дня

"От американских поставок зависит вопрос ПВО. От американских поставок зависит использование HIMARS. Все то, что вылетает из HIMARS", - подчеркнул он.

Попович также подчеркнул, что от американских поставок может зависеть спутниковая разведка.

"Спутниковая разведка может иметь влияние на ведение дальнобойных дронов. А само производство этих дронов - оно от американских поставщиков не зависит", - пояснил военный обозреватель.

Удары по территории РФ / Инфографика: Главред

Помощь США - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Также сообщалось, что Трамп решил приостановить все будущие поставки американской военной помощи в Украину для того, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского с целью принудить его к мирным переговорам с Россией.

Главный редактор Defence Express Олег Катков заявил, что если США полностью прекратят военную помощь, Украина может потерять до 30% вооружения, которое сейчас используют Вооруженные силы.

Читайте также:

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред