Трамп заявил, что США должны меньше волноваться из-за Путина: какие у него планы

Кратко:
- Трамп заявил, что Соединенным Штатам надо "меньше волноваться из-за Путина"
- По его словам, у США есть другие более насущные проблемы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны меньше "волноваться из-за Путина".
Об этом он написал в соцсети Truth Social. При этом он подчеркнул, что у его страны есть более насущные вопросы.
"Нам следует меньше волноваться из-за Путина, а больше - из-за банд мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических больниц, которые въезжают в нашу страну, чтобы мы не стали такими, как Европа!", - написал он.
Таким образом Трамп преуменьшил угрозу российского диктатора Владимира Путина, назвав противодействие бандам мигрантов более важным.
Такой серьезный разворот Трампа в сторону страны-агрессора России во время его второго президентского срока уже оценили в Кремле. Так, ранее пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что он считает, что подходы администрации Трампа к внешней политике "во многом" соответствуют российским.
Спор Зеленского и Трампа - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Трамп ждет извинений Зеленского - в NBC узнали инсайд из Белого дома. Недовольство чиновников администрации Трампа вызвало настаивание на "гарантиях безопасности".
У Трампа сделали новое заявление об "отставке Зеленского". Советник по нацбезопасности США Майк Волц отметил, что Украине нужен президент, который сможет наладить контакты с Вашингтоном и Москвой и закончить войну.
Также сообщалось, что у Трампа начали массированную "операцию" против Украины и Зеленского. Команда Трампа могла спланировать перепалку с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
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