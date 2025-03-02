Трамп ждет извинений Зеленского: в NBC узнали инсайд из Белого дома

Недовольство чиновников администрации Трампа вызвало настаивание на "гарантиях безопасности".

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В Белом доме оценили вероятность возобновления переговоров / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

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Трамп не убежден, что Зеленский хочет вести переговоры о "прекращении войны"

Чиновники администрации Трампа недовольны позицией Украины

Публичная ссора во время встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме не была запланирована и стала противоположностью большинству ожиданиям.

Недовольство чиновников администрации Трампа вызвало настаивание на "гарантиях безопасности" в соглашении о полезных ископаемых, и украинская сторона перед встречей якобы настаивала на соответствующих изменениях в документе, рассказали чиновники Белого дома на условиях анонимности в комментарии NBC News.

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Утверждается, что недовольство чиновников администрации Трампа вызвало настаивание на "гарантиях безопасности" в соглашении о полезных ископаемых, и украинская сторона перед встречей якобы настаивала на соответствующих изменениях в документе.

"Зеленскому было абсолютно понятно, что в этом соглашении не будет никаких гарантий безопасности", – говорит один из источников.

По информации из Белого дома Дональд Трамп до сих пор не убежден, что президент Украины хочет вести переговоры о "прекращении войны". В то же время на вопрос, все ли еще возможно сотрудничество США с президентом Украины для достижения "мирного соглашения", один из собеседников сказал: "Я все еще считаю, что да".

"Мяч на поле президента Зеленского. Президент считает, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров, и именно он должен прийти и все исправить", – заявил другой источник NBC News.

Ранее Анджей Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом. Зеленскому нужно вести "спокойные, конструктивные переговоры" с Трампом.

Как сообщал Главред, совместная пресс-конференция в Белом доме закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Напомним, мировые лидеры отреагировали на такое поведение американских лидеров. Бывший председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что ему стыдно за такое поведение.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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