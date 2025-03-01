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"Сохраняя спокойствие": Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом

Мария Николишин
1 марта 2025, 19:25
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Зеленскому нужно вести "спокойные, конструктивные переговоры" с Трампом.
'Сохраняя спокойствие': Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом
Переговоры Зеленского и Трампа / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления президента Польши:

  • Зеленскому и Трампу нужно вернуться к переговорам
  • Нужно найти такое решение, которое обеспечит безопасность Украины
  • Польша и другие союзники должны продолжать поддерживать Киев

Вчера в Белом доме состоялась ссора между украинским президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, но сторонам надо вернуться к переговорам. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет WP Wiadomości.

"Вчера произошла определенная, что здесь много скрывать, тупик", - сказал он.

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По его мнению, Зеленскому следует спокойно сесть за этот стол и вести переговоры о таком решении, которое обеспечит безопасность Украины.

Он отметил, что пообщался с украинским президентом перед своим визитом в Соединенные Штаты.

"Да, это определенный тип торга, потому что президент Дональд Трамп всю свою профессиональную жизнь провел как крупный бизнесмен. Я сказал: Владимир, я считаю, что надо к этому просто приспособиться и искать взаимопонимание с ним, ища общее решение, на американский лад, когда можно установить такие условия, что обе стороны выиграют", - добавил Дуда.

Президент Польши также добавил, что посоветовал Зеленскому вести "спокойные, конструктивные переговоры" с Трампом.

"Сегодня я скажу так: надо вернуться к столу переговоров, надо снова сесть за стол переговоров. Владимир Зеленский должен вернуться к этому столу, спокойно сесть и, сохраняя спокойствие, вести переговоры о таком решении, которое обеспечит безопасность Украины", - пояснил Дуда.

Польский президент также подчеркнул, что Польша и другие союзники Украины должны продолжать поддерживать Киев.

Ссора между Зеленским и Трампом - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Отмечается, что президент и американские чиновники якобы почувствовали неуважение в риторике и поведении Зеленского - ссылались на то, что он "пожимал плечами и закатывал глаза" во время разговора.

В то же время, мировые лидеры отреагировали на такое поведение американских лидеров. Бывший председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что ему стыдно за такое поведение.

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Кто такой Анджей Дуда

Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

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