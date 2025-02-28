"Стыдно за такое поведение": мировые лидеры массово реагируют на ссору Зеленского и Трампа

Европа объединилась, выражая поддержку Владимиру Зеленского и Украине.

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Мировые лидеры реагируют на ссору Трампа и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП, Главред

Президент Украины Владимир Зеленский уехал из Белого дома после скандала с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого мировые лидеры отреагировали на такое поведение американских лидеров.

Бывший глава Европарламента Жозеп Боррель заявил, что ему стыдно за такое поведение.

"Трамп и Вэнс устроили позорное шоу. Мне стыдно за такое поведение. США заслуживают лучшего. Свободный мир должен поддержать Украину. Я был и остаюсь с Владимиром Зеленским", - написал он. видео дня

Президент Франции Эммануэль Макрон четко заявил, что Россия - агрессор, а Украина - пострадавшая сторона.

"Есть агрессор: Россия. Есть народ, подвергшийся нападению: Украина. Мы были правы, когда помогали Украине и вводили санкции против России три года назад и продолжали это делать. Мы американцы, европейцы, канадцы, японцы и многие другие. Спасибо всем тем, кто помогал и продолжает. И уважение тем, кто с самого начала боролся. Потому что они борются за свое достоинство, свою независимость, за своих детей и за безопасность Европы", - написал он.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен акцентировала внимание на том, что Европа продолжит совместную работу ради справедливого мира.

"Ваше достоинство чтит храбрость украинского народа. Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы никогда не будете одиноким, дорогой Президент Владимир Зеленский. Мы продолжим работать с Вами ради справедливого и устойчивого мира", - написала она.

Канцлер Германии Олаф Шольц также отреагировал на это и заявил, что Украина может положиться на Германию.

"Никто не хочет мира больше, чем граждане Украины! Вот почему мы работаем вместе, чтобы найти путь к прочному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию – и на Европу", - отметил он.

Поддержку со стороны Германии выразил и будущий канцлер, победивший на выборах Фридрих Мерц.

"Дорогой Владимир Зеленский, мы с Украиной в хорошие и трудные времена. Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой ужасной войне", - написал он.

Премьер Польши Дональд Туск одним из первых написал слова поддержки.

"Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки".

На этот скандал отреагировал даже бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Он обратил внимание на то, что своим поведением Вэнс и Трамп лишь подтвердили, что они на стороне России.

"Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне России в российско-украинской войне. Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америки. И давайте проясним: теперь Трамп и Вэнс лично отвечают за эту политику. Это не позиция большинства американцев, принадлежащих к любой политической партии или ни одной из них", - заявил он.

Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас заявила, что сейчас европейцам предстоит принять вызов и миру нужен новый лидер.

"Украина — это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать отбиваться от агрессора. Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов", - написала она.

Реакция других лидеров европейских стран:

Швеция: "Швеция на стороне Украины. Вы боретесь не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Слава Украине!"

Президент Молдовы Майя Санду: "Правда проста. Россия вторглась в Украину. Россия — агрессор. Украина защищает свою свободу — и нашу. Мы на стороне Украины".

Президент Литвы Гитанас Науседа: "Украина, ты никогда не будешь идти одна".

Премьер Испании Педро Санчес: "Украина, Испания с тобой".

Президент Чехии Петр Павел: "Мы поддерживаем Украину больше, чем когда-либо. Пришло время для Европы активизировать свои усилия".

Премьер Чехии Петр Фиала: "Мы на стороне Украины и свободного мира!"

Премьер Бельгии Барт де Вевер: "Мы поддерживаем Украину и украинский народ в их исторической борьбе за свою защиту от неспровоцированной российской агрессии. Их борьба — это наша борьба. Вместе мы сильны".

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