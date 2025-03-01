Украина способна обойтись без помощи США, а Трампа и Штаты без нее ждет фиаско – Коваленко

К лету Россия истощится настолько, что потеряет способность держать оборону и начнет терять захваченные украинские территории, считает Александр Коваленко.

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Украина может противостоять РФ без помощи США и уже производит больше артсистем, чем Европа – Коваленко / Коллаж: Главред

Глава украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига во время форума "Украина. Год 2025" заявил, что президент Владимир Зеленский ставит задачу закончить войну и достичь справедливого мира в 2025 году. И, как отметил сам Сибига, у Украины действительно есть шанс сделать это.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, можно ли закончить войну в Украине в 2025 году, сколько еще способна воевать Россия и когда начнет терять территории, которые недавно оккупировала, когда возобновится и какой характер будет иметь война, если произойдет прекращение огня, что свидетельствует о способности Украины противостоять России даже без военной поддержки США, а также каких сюрпризов ждать от Дональда Трампа.

По вашему мнению, не слишком ли амбициозную задачу ставит президент, когда говорит о завершении войны уже в этом году? Насколько это реалистично, и при каких условиях это возможно?

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Вопрос в том, что понимать под завершением войны. Если для нас завершение войны – это победа, а победа – это возвращение всех наших территорий, которые сейчас оккупированы Россией, и восстановление границ 1991 года, то – нет, это невозможно реализовать за 2025 год.

Если же господин президент в данном случае имел в виду, что в 2025 году может временно прекратиться огонь с определенным результатом для Украины в вопросе возвращения отдельно оккупированных территорий путем контратакующих или контрнаступательных действий, или дипломатической работы, то это возможно.

Война не остановится, пока мы не вернем все свои территории. Более того, даже когда мы выйдем на границы 1991 года, в том числе вернем полуостров Крым, а также Донецкую и Луганскую области, то и тогда война не завершится. Потому что Россия никогда не откажется от своих экспансивных и недоимперских амбиций в отношении Украины.

Поэтому у каждого свое видение того, что такое прекращение войны. В краткосрочном и временном формате прекратить войну, то есть огонь, возможно, но для этого должны сложиться соответствующие условия. Просто так это не произойдет.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, по каким сценариям могут развиваться события в войне Украины и России в 2025 году:

Если говорить о первом варианте – паузе в войне, то, по вашему мнению, кому эта пауза будет более выгодной – Украине или России? И заинтересована ли Россия в приостановлении боевых действий сейчас?

Да, Россия заинтересована в приостановлении боевых действий, потому что она сейчас в достаточно затруднительном положении, поскольку ее войска максимально истощены.

Российские войска на сегодня не могут проводить крупных общевойсковых наступательных операций. Это заметно по фронту: впервые с 2023 года Силы обороны Украины перешли к системным контратакам. Так, например, системные контратаки осуществляются на Покровском направлении, где произошло освобождение нескольких населенных пунктов, контратаки вблизи Песчаного и тому подобное. В принципе, с начала 2025 года систематические контратаки происходят еженедельно. Раньше такого не было. При этом на Покровском направлении сконцентрирована наиболее боеспособная и серьезная ударная группировка российских войск, которая состоит из групп войск "Восток", "Центр" и "Юг", там находится 41-я и 2-я общевойсковые армии, то есть большое количество сил и средств, но даже они не могут удержать ту территорию, которую захватили, и вынуждены оставлять те позиции, на которые совсем недавно выходили. Не говорю даже о том, что российские войска сейчас передвигаются на ослах и идут в штурмы на Жигулях, УАЗиках и Нивах.

Поэтому России максимально нужна пауза в боевых действиях.

Войска РФ больше не могут проводить крупные наступательные операции, отметил Коваленко / Фото: Минобороны РФ

Впрочем, даже сейчас от российского МИДа мы слышим, что Россия не будет прекращать огонь и не будет ни о чем договариваться, пока им не подарят Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, то есть те территории, которые россияне внесли в свою изнасилованную конституцию. Это звучит, как нечто, не имеющее ничего общего с реальностью, но такова позиция Москвы. То есть, даже находясь в таком сложном положении, россияне продолжают сыпать ультиматумами. При этом у них остается достаточно проблематичная Курская область.

От этого Россия и будет отталкиваться. Она не будет идти на контакт, пока россияне не закроют вопрос Курской области, пока не закроют вопрос с украинскими областями, которые они хотят окончательно оккупировать. Но им этого никто не даст сделать – никто не позволит им снова оккупировать Херсон и захватить Запорожье, да и сил у них на это нет.

Поэтому России сейчас очень-очень нужна пауза, чтобы восстановить свой потенциал и впоследствии, через полгода-год, начать очередное наступление, очередную войну, но еще более кровавую и интенсивную, потому что ресурсов у них будет гораздо больше на тот момент. И при этом они хотят себе что-то забрать, даже не напрягаясь.

Получается, что для Украины эта пауза в войне не будет выгодна, потому что Россия усилится и начнутся боевые действия с новой силой. Но есть ли у Украины сейчас ресурсы и возможности продолжать сдерживать наступление россиян, пусть даже наступление в таком виде, как вы отметили, "на ослах и Жигулях"? Может ли Украина еще продержаться без паузы?

Да, безусловно, мы можем держать оборону, у нас есть такие возможности. Скажу больше, мы можем держать оборону, даже если США нам не будут поставлять вооружение. У нас уже был такой опыт в октябре 2023 года, когда в Конгрессе США началось блокирование помощи Украине республиканцами, именно трампистским крылом, и это блокирование затянулось на полгода. То есть полгода мы не получали помощи от США. Тогда Россия находилась на пиковом показателе своего наступления, которое она начала с Авдеевского направления в октябре 2023 года. Впрочем, даже тогда, когда у России был совсем другой потенциал, мы удержались. Тогда были бесконечные механизированные накаты. Россияне шли на штурмы большими механизированными колоннами. Эти колонны уничтожались, а за ними шли еще, еще и еще. А сейчас кто идет на штурмы? Россияне идут или пешком, или на Жигулях, или на ослах. Разница ощутима, не так ли?

Украина способна давать отпор российским войскам, даже если США не будут поддерживать ее, убежден Коваленко / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Тогда без помощи США было очень сложно: были территориальные потери, были потери личного состава. Но мы выдержали. И сейчас мы тем более сможем держать оборону в таком состоянии.

России нельзя давать возможность передохнуть, ее надо истощать дальше. Если мы ставим целью победу над Россией, процесс истощения должен продолжаться. Потому что РФ до сих пор не готова вести адекватные переговоры.

"Реалии на земле" заключаются в том, что, если россияне продолжат такую интенсивную войну, то через определенный период они не смогут не то что наступать, согласно уставу общевойсковой наступательной операции, который есть в российской армии, а даже держать оборону. И тогда они неизбежно будут терять территории, которые захватили.

Но одно дело, когда ты их в любом случае потеряешь, и ты это понимаешь, и совсем другое – если ты будешь терять территории, но, вместе с тем, будешь терять еще больше экономических и человеческих ресурсов, техники (техника для россиян дороже, чем люди). И вот, выбирай: потерять что-то или потерять в 10 раз больше.

А какой период Россия может воевать (не только наступать, но и обороняться), если ей не давать передышку? Сколько она еще может продержаться?

Мы видим, что на Покровском направлении у россиян уже есть серьезные проблемы. Но даже на своей собственной территории – в Курской области – Россия очень медленно проводит контрнаступательную кампанию – уже фактически семь месяцев. Это касается почти каждого аспекта.

Через несколько месяцев войска РФ не смогут даже обороняться и начнут терять недавно оккупированные территории Украины, отметил Коваленко / Фото: kremlin.ru

Мы видим, что в зоне ответственности группы войск "Днепр" (это левобережная Херсонщина и Запорожская область до границы Ореховского направления и Гуляйполя) сейчас вообще нет активности вражеских войск. То есть они там в районе херсонских островов и на Запорожье еще пытаются что-то сделать, но, по сравнению с Покровским направлением или Кураховским выступом, или Лимано-Купянской осью, это совсем другая активность. "Днепр" – это одна из самых больших групп войск, но при этом она наименее инициативна.

Этот перечень можно долго продолжать.

Россия в первом полугодии 2025 года будет истощена настолько, что потеряет способность держать оборону. У нее будет возможность проводить наступательные действия по инерции и исключительно человеческим ресурсом. То есть сейчас все трансформируется в исключительно пехотную компоненту, и это было ожидаемо. Россияне сейчас полностью переходят в пехотный формат. А это не дает результата. Если раньше Россия за неделю могла захватить 600-700 квадратных километров территории, то есть на пиковых показателях, то сейчас она захватывает 100-200 квадратных километров, но теряет при этом на один квадратный километр в два-три раза больше личного состава. Иными словами, растет количество потерь, что, конечно, истощает Россию – и экономически, и физически.

Насколько, по вашему мнению, позиция международных партнеров Украины, прежде всего США и ведущих стран Европы, способствует завершению войны в этом году? Давайте разделим: способствует прекращению огня в этом году и способствует завершению войны вообще, пусть даже не в этом году, а в ближайшей перспективе.

Наиболее стабильно помощь поступает именно от Европы и некоторых других партнеров Украины. Поэтому они на первом месте в вопросах как прекращения огня, так и усиления Украины для того, чтобы война завершилась вообще, в перспективе.

США сейчас являются наиболее сложным партнером Украины. Блокирование помощи Конгрессом в 2023-2024 годах было первым сигналом о том, что Соединенные Штаты перестают быть надежным партнером. Это был, казалось бы, нонсенс, парадоксальная ситуация, потому что США всегда считались надежным партнером тех стран, которые входят в коалицию США. Но, как оказалось, нет. Даже страны, которые входят в коалицию США, не могут быть уверенными в Штатах, потому что из-за внутриполитических изменений может сразу измениться вектор. Особенно с Дональдом Трампом этого надо было ожидать и к этому нужно было готовиться, но в Европе никто не готовился.

США сегодня являются наиболее сложным партнером Украины, считает Коваленко / Скриншот

Поэтому в 2025 году будет сложно адаптироваться к Дональду Трампу 2.0. Если Европа достаточно сложно адаптировалась к Трампу во время его первой каденции, и тогда не было полномасштабной войны, самой кровавой и самой масштабной в Европе после Второй мировой, то сейчас это будет сделать еще труднее.

Трамп – это человек-казино: в зависимости от того, на что ты поставил, ты либо выиграешь, либо проиграешь, то есть либо сорвешь ва-банк, либо останешься ни с чем. Поэтому с Трампом мы либо ищем возможность вести диалог, либо нет. И надо понимать, он – не политик и не дипломат, а бизнесмен, причем бизнесмен с очень низкой социальной адаптивностью, поэтому с ним очень трудно коммуницировать.

Кстати, совет нашим журналистам: не стоит цитировать так активно Дональда Трампа, потому что далеко не всегда он делает то, о чем говорит. Поэтому его цитаты, которые любят выводить на первые полосы и в топы, не всегда несут определенный смысл и имеют определенный смысл. Иногда он говорит что-то просто ради хайпа – хайп ради хайпа. Что делается – это совсем другой вопрос.

Кстати, контракт о редкоземельных металлах – это яркий пример: когда начались первые дискуссии по этому соглашению, и начались нарекания, что это "кабала для Украины", они были преждевременными, потому что обсуждался не конечный вариант соглашения – так просто начинались торги, и Дональд Трамп пытался сорвать максимальный куш.

Для Трампа главное – заработать и на Украине, и на России, вообще, на войне заработать. Он решил сыграть по максимуму, но – не удалось.

Трамп пытался "пресонуть" Зеленского, назвав его "диктатором" и при этом отказываясь называть диктатором Путина, а Россию – агрессором, страной-оккупантом, которая вторглась в Украину. Все это психологическая игра, чтобы давить на одну из сторон, прежде всего на украинскую, чтобы получить соответствующие преференции, которые Трамп хочет. Но Трампу это не удается. Итак, торги продолжаются, поэтому будет очень сложно.

Без Украины Трамп и США потерпят политическое и геополитическое фиаско, убежден Коваленко / Фото: facebook/DonaldTrump

Но самый интересный нюанс здесь вот в чем.

Как бы это странно ни звучало, мы без США сможем держать оборону и противостоять России дальше с помощью наших других партнеров, более стабильных, а вот США без нас, именно Дональд Трамп – потерпят политическое и геополитическое фиаско. Ведь для Дональда Трампа сейчас не лучшая ситуация в США.

Прежде всего яйца по 7,99 долларов, что для американцев является большой проблемой, а когда они будут стоить 10,99 долларов, в США вообще начнется паника. И это не все: с Гренландией как-то у Трампа не получилось, с Панамским каналом тоже случился провал и стыд, Канада до сих пор не является 51-м штатом США (и не будет никогда). Разве что у Трампа получилось переименовать Мексиканский залив в Американский. Это его личное большое достижение.

Если от услуг Трампа как посредника и переговорщика в диалоге с российскими оккупантами откажутся, это будет полным позором для него. И это при том, что война в Украине для Трампа – не главное, а некий фоновый момент, который он хочет очень быстро завершить.

Главное для Трампа – экономическое противостояние с Китаем, экономическая война с Китаем 2.0, которую он не смог завершить в 2019 году. С такими "достижениями", когда Трамп не получил ничего, он будет начинать экономическое противостояние с Китаем? Да нет! Итак, он сейчас заинтересован в определенном репутационном плюсе от урегулирования противостояния России и Украины.

Хочу здесь уточнить. Вы сказали, что Украина способна держаться в этой войне благодаря поддержке только Европы, без Соединенных Штатов...

Кроме Европы, есть еще некоторые страны, которые нам помогают. Все говорят прежде всего о Европе, но есть и другие.

Именно о Европе я вот что хотела у вас уточнить: как вы думаете, станет ли военная поддержка Европы более решительной, и станет ли она поступать быстрее после встряски, которую устроил Дональд Трамп европейцам?

Если военная помощь от Европы и будет поступать быстрее, то не на 100% быстрее, чем раньше, а на 10-15%. Потому что военно-промышленный комплекс Европы даже с 2022 года не продемонстрировал никакого скачка, большого и чрезвычайного развития.

Во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сказал одну очень интересную вещь, и мне понравилось, что это наконец-то было сказано публично. Зеленский заявил, что в 2024 году мы изготовили 154 единицы артиллерии. Он не уточнил, какой именно, но речь шла о САУ "Богдана". И Зеленский отметил еще один очень важный момент: 154 единицы за 2024 год – это больше артсистем, чем производят все европейские производители за год. То есть мы изготовили артсистем за 2024-й год больше, чем вся Европа! Больше, чем Nexter, Франция, которая производит САУ Caesar, больше, чем Rheinmetall и так далее. Это показатель того, в каком состоянии сейчас Европа. И по некоторым категориям мы ее опережаем в производстве определенных видов вооружения. Постепенно президент в течение 2025 года еще будет об этом рассказывать. Мы действительно с 2022 года сделали то, что у Европы вообще не движется, "а воз и ныне там".

За 2024 год Украина изготовила больше артсистем, чем вся Европа вместе, отметил Коваленко / Фото: armyinform.com.ua

К сожалению, есть категории вооружения, которые мы не можем заменить – у нас нет этого производства. Потому в этом мы будем зависеть от Европы или искать других поставщиков, которые смогут усилить нас поставками тех или иных видов техники.

Поэтому – да, без США мы можем держаться с помощью других наших партнеров. Это правда.

И еще одно уточнение. Вы упомянули о Соглашении о полезных ископаемых между Украиной и США. Как вы считаете, как его появление может повлиять на перспективы хода или окончания войны в Украине? Оно будет мотивировать Соединенные Штаты в частности помогать нам освобождать оккупированные территории, чтобы получить доступ к ископаемым, которые находятся там? (Заметим, что разговор с Александром Коваленко состоялся до судьбоносной встречи Трампа и Зеленского, – ред.)

Вполне возможно. Вполне возможно, потому что Дональд Трамп – вообще непредсказуемый человек. Когда мы говорим о такой вещи как завершение войны, то надо понимать, что могут быть разные сценарии этого, и их большое количество. Мы с вами проговорили всего несколько, не основательно, конечно, а поверхностно, но уже несколько сценариев прозвучали.

Есть еще один. Финт Дональда Трампа на 180 градусов. Он может устроить пресс-конференцию и заявить, что в Украине редкоземельных металлов на 15 триллионов долларов, и США могут получить с этого 2-3 триллиона, согласно контракту, но надо освободить оккупированные территории; соответственно, Штатам потребуется защитить свои интересы на территории Украины, а потому следует ввести контингент, и операция будет называться "Буря в терриконах". И эта "Буря в терриконах" начнется.

Сейчас пока это звучит как фантастический сценарий, но даже он имеет право на жизнь в этих реалиях и с этим президентом США. Трамп, повторюсь, как то казино, непредсказуем. Если сыграет наша ставка, мы получим ва-банк.

Насколько вероятно, по вашему мнению, введение в Украину войск отдельных европейских стран? Сейчас снова активизировалось обсуждение этого вопроса, и некоторые страны заявляют о готовности это сделать. Насколько вероятно, что это будут не миротворческие войска, а войска, которые будут помогать нам победить российскую армию?

Если мы говорим о европейских странах, то вероятность того, что они будут воевать с нами вместе, минимальна.

Если говорить о миротворческих войсках, то, да, вероятность такая есть. Но – я не вижу никакого смысла в миротворцах: ни одна миротворческая миссия никогда не доводила до какого-то положительного результата в тех странах, где она вводилась. Назовите мне хотя бы один конфликт, которому помогла миротворческая миссия.

Конфликт надо завершать так, как он начался. То есть если он начинается силовым методом, его надо завершать силовым методом, а не вводить каких-то там мальчиков, которые будут стоять вдоль линии боестолкновения, и, когда прилетит первый 152-й калибр, будут в ответ не шмалять по тому, кто запустил этот 152-й калибр, а будут собирать Совбез ООН и рассказывать, какие они там все расстроенные и обеспокоенные тем, что поубивали их миротворцев.

Именно миротворцы в случае начала войны, ее новой волны, будут бежать первыми. Поэтому они нам вообще не нужны.

Сейчас это просто такая дипломатическая работа, которая всегда сопровождает любые переговоры, любой диалог, когда речь идет о завершении войны. Так уж сложилось, что при обсуждении путей завершения войны рассматривается вариант введения миротворцев. Но смысла от них никакого не будет.

По мнению Коваленко, летом ВСУ могут начать контрнаступательные операции / Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Напоследок я хотела бы поинтересоваться вашим прогнозом. Как вам видится наиболее реалистичный и вероятный сценарий дальнейшего развития событий в российско-украинской войне, а также наиболее реалистичные сроки ее завершения – достижения устойчивого мира? Какая картина, по вашему мнению, складывается, как вы это видите?

Я думаю, что в 2025 году, как минимум в течение первого полугодия, мы будем находиться в обороне. А в июне-июле, если сохранится нынешняя интенсивность боевых действий, чаша весов все больше будет склоняться в сторону Украины. Не исключаю вообще, что мы сможем начать более крупные контратакующие действия именно в этот период, более системные и частые.

Постепенно эти контратаки могут перейти в формат контрнаступления. Если это контрнаступление будет успешным, оно будет мотивировать к более активному ведению переговоров, особенно российскую сторону. Россия будет вынуждена идти на переговоры, она даже будет требовать перемирия и прекращения огня.

Поэтому я не исключаю, что в этом году действительно произойдет как минимум прекращение огня. Но оно не будет долговременным, и через некоторое время, если не будет каких-то более фундаментальных договоренностей, интенсивные боевые действия возобновятся.

Если какие-то фундаментальные договоренности будут, если произойдет подписание определенного документа, он может дать полгода-год относительной заморозки войны. Но потом все может возобновиться с новой силой, и даже еще более мощной. Не исключаю при этом угрозы для стран Балтии или даже Польши.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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