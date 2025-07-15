Одна страна ЕС не будет покупать оружие для Украины у США, у другой требование - СМИ

Новый проект Трампа по оружию для Украины вызвал неоднозначную реакцию в Европе.

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Чехия не будет покупать американское оружие для Украины по схеме Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, US Army

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Чехия не присоединится к проекту США по закупке американского оружия для Украины

Чехия сосредоточится на других формах поддержки

В Польше считают, что платить за оружие должен не ЕС, а Россия - из замороженных активов

Чехия не будет участвовать в новом проекте США, инициированном при поддержке НАТО, который предусматривает закупку американского оружия для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в комментарии порталу Publico.

Фиала уточнил, что речь идет о проекте, предложенном командой президента США Дональда Трампа, и подчеркнул, что Чехия имеет собственный вектор поддержки Украины.

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"Чешская Республика сосредотачивается на других проектах и путях помощи Украине, например, через инициативу с боеприпасами. Поэтому пока мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту", - пояснил он.

Комментарий Польши о закупке оружия

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что поднял вопрос об инициативе Дональда Трампа по продаже оружия Украине на встрече с европейскими коллегами.

"Я спросил коллег-министров о том, кто должен заплатить за это оборудование. Или европейские налогоплательщики, или, по моему мнению, лучше, чтобы за это заплатил агрессор из замороженных средств (замороженные активы России - Главред)", - заявил он после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, пишет РАР.

Проект Трампа по закупке оружия для Украины - главное

Во время встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля президент США Дональд Трамп озвучил жесткий ультиматум для России - 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. Если Кремль этого не сделает, США введут 100% пошлины на весь российский экспорт.

Кроме того, было объявлено о предоставлении Украине 17 систем Patriot, часть из которых прибудет уже в ближайшие дни. Оружие поступает от США, но финансирование поставок осуществляют страны НАТО, прежде всего ЕС.

Генсек НАТО Рютте подтвердил, что в рамках нового соглашения между США и НАТО Украина получит масштабную помощь в сфере ПВО, ракет и боеприпасов. По его словам, расширение оборонного производства Альянса позволит сформировать значительные пакеты поддержки, не ослабляя обороноспособность самих стран НАТО.

Как сообщал Главред, США планируют реализовать вооружение союзникам по НАТО на сумму $10 млрд в рамках механизма поставки оружия для Украины. Дональд Трамп заявил, что речь идет о самой современной американской технике, которую после закупки союзниками получит украинская армия.

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О персоне: Петр Фиала Петр Фиала - чешский политолог и политик, руководитель Гражданской демократической партии с 2014 года. Премьер-министр Чехии с 28 ноября 2021 года, пишет Википедия.

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