Трамп сказал, сколько систем Patriot получит Украина: количество радует

Кратко:
- 17 систем Patriot готовится к отправке в Украину
- Трамп и Рютте согласились с тем, что армия РФ безжалостно бомбит украинцев
Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в понедельник, 14 июля.
"У нас есть одна страна, которая готовит к отправке 17 систем Patriot. Им они не понадобятся. Поэтому мы договоримся о том, куда отправить эти 17 систем - или значительную их часть... И это можно сделать очень быстро", - заявил Трамп.видео дня
По его словам, некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.
"17 систем Patriot готовится к отправке. Им не нужны будут все, но большое количество из этих систем будут на поле боя", - сказал он.
Кроме того, американскому президенту не понравилось поведение российского диктатора Владимира Путина, который лишь внешне показывает готовность к мирной сделке, а затем по Киеву летят ракеты.
Трамп и Рютте согласились с тем, что армия РФ безжалостно бомбит гражданское население Украины.
"Путин не обманет меня. Разговоры должны закончиться и начаться действия. Путин обманул Буша, Обаму, но он не обманет меня", - отметил президент США.
Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Трамп выделит Украине свой первый пакет помощи - стало известно, что в него войдет. Ожидается, что размер военной помощи от США будет около 300 млн долларов.
Также сообщалось, что США возобновляют помощь Украине - Трамп раскрыл механизм поставки оружия. Дональд Трамп подчеркнул, что разочарован действиями Москвы.
Напомним, Трамп объявил о поставках Patriot Украине. Президент США не назвал количество Patriot, которое он планирует отправить в Украину, но сказал, что Европейский Союз возместит США их стоимость.
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