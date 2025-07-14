Трамп сказал, сколько систем Patriot получит Украина: количество радует

Некоторые системы Patriot прибудут в течение нескольких дней.

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Трамп сказал, сколько систем Patriot получит Украина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Кратко:

17 систем Patriot готовится к отправке в Украину

Трамп и Рютте согласились с тем, что армия РФ безжалостно бомбит украинцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в понедельник, 14 июля.

"У нас есть одна страна, которая готовит к отправке 17 систем Patriot. Им они не понадобятся. Поэтому мы договоримся о том, куда отправить эти 17 систем - или значительную их часть... И это можно сделать очень быстро", - заявил Трамп. видео дня

По его словам, некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.

"17 систем Patriot готовится к отправке. Им не нужны будут все, но большое количество из этих систем будут на поле боя", - сказал он.

Кроме того, американскому президенту не понравилось поведение российского диктатора Владимира Путина, который лишь внешне показывает готовность к мирной сделке, а затем по Киеву летят ракеты.

Трамп и Рютте согласились с тем, что армия РФ безжалостно бомбит гражданское население Украины.

"Путин не обманет меня. Разговоры должны закончиться и начаться действия. Путин обманул Буша, Обаму, но он не обманет меня", - отметил президент США.

Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп выделит Украине свой первый пакет помощи - стало известно, что в него войдет. Ожидается, что размер военной помощи от США будет около 300 млн долларов.

Также сообщалось, что США возобновляют помощь Украине - Трамп раскрыл механизм поставки оружия. Дональд Трамп подчеркнул, что разочарован действиями Москвы.

Напомним, Трамп объявил о поставках Patriot Украине. Президент США не назвал количество Patriot, которое он планирует отправить в Украину, но сказал, что Европейский Союз возместит США их стоимость.

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