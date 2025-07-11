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США возобновляют помощь Украине: Трамп раскрыл механизм поставок оружия

Алексей Тесля
11 июля 2025, 08:14
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Дональд Трамп подчеркнул, что разочарован действиями Москвы.
США возобновляют помощь Украине: Трамп раскрыл механизм поставок оружия
Дональд Трамп заявил о возобновлении поставок Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, US Army

Главное:

  • Поставки вооружений Украине будут осуществляться через НАТО
  • Трамп анонсировал "важное заявление", касающееся России

Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство действиями России и заявил, что передавать вооружение Украине планирует через структуру НАТО.

Во время телефонного разговора с американскими журналистами, президент США прокомментировал ситуацию, сообщает NBC News.

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Говоря о продолжающейся российской агрессией против Украины, он подчеркнул, что разочарован действиями Москвы.

Также он анонсировал, что в понедельник, 14 июля, сделает "важное заявление", касающееся России.

"В понедельник я выступлю с важным заявлением о России", — заявил Трамп, не уточнив подробностей.

По словам журналистов, Трамп сообщил о важном соглашении, достигнутом с НАТО, согласно которому поставки вооружений Украине будут осуществляться через Североатлантический альянс.

"Мы передаем оружие НАТО, и альянс полностью покрывает его стоимость. Таким образом, вооружение поступает в НАТО, а затем НАТО их распределит", — заявил Трамп.

Кроме того, он уточнил, что среди передаваемого оружия будут и системы Patriot, при этом все логистические и финансовые вопросы, по его словам, будет решать Альянс.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Военные поставки Украине - новости по теме

Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости предоставления Украине дополнительного вооружения из-за интенсивных обстрелов. В Пентагоне опубликовали сообщение о возобновлении поставок оружия Украине после заявления Трампа о необходимости помощи Киеву в оборонных поставках.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее оценил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, как лучший за все время их общения.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о, том что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

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Об источнике: NBC News

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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