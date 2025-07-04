Трамп может передумать: Мелони объяснила, отказались ли США от Украины

Мелони сообщила, что лично говорила с президентом США Дональдом Трампом.

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Мелони объяснила, отказались ли США от Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Прекратили ли США военную поддержку Украины

О чем Мелони говорила с Трампом

Вашингтон не отказался от поддержки Киева, а отменил отдельные категории помощи.

С таким заявлением выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони 4 июля, пишет ANSA.

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США не прекратили поставки оружия и поддержку Украины, они пересмотрели решение о поставках определенных компонентов, что "является важным фактом, но сильно отличается от полного отказа", считает глава итальянского правительства.

Мелони сообщила, что лично говорила с президентом США Дональдом Трампом, обсуждала с ним Украину и торговые пошлины, и "надеется на положительные сдвиги в этом вопросе".

По информации Reuters, Трамп и вовсе может возобновить поставки ракет Patriot Украине.

После "очень хорошего" разговора с Зеленским президент США готов пересмотреть решение о приостановке поставок. Речь идет о десятках ракет, крайне необходимых для защиты от российских атак.

По данным источников агентства, Трамп настроен положительно и открыт к дальнейшей поддержке Украины в сфере ПВО.

помощь США, инфографика / Инфографика Главред

США приостановили военные поставки Украине – что об этом известно

Как сообщал Главред, ранее журналисты Politico со ссылкой на собственные источники написали, что Штаты временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия Украине.

Позже в администрации Трампа подтвердили приостановку военных поставок Киеву.

Согласно данным CBS News, Минобороны США проводит аудит поставок вооружений всем странам, не только Украине. В Штатах хотят убедиться, что оружие поставлялось исходя из приоритетов Вашингтона.

В Пентагоне заявили, что намерены предложить Трампу пути для дальнейшей военной помощи Украине.

Зеленский и Трамп срочно созвонятся на фоне паузы в помощи США, узнали в Politico. Журналисты Bloomberg также подтвердили, что лидеры обсудят военные поставки Украине и назвали дату звонка – 4 июля. Позже Трамп подтвердил, что 4 июля поговорит с Зеленским.

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