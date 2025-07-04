Трамп может передумать: Мелони объяснила, отказались ли США от Украины

Вы узнаете:
- Прекратили ли США военную поддержку Украины
- О чем Мелони говорила с Трампом
Вашингтон не отказался от поддержки Киева, а отменил отдельные категории помощи.
С таким заявлением выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони 4 июля, пишет ANSA.
США не прекратили поставки оружия и поддержку Украины, они пересмотрели решение о поставках определенных компонентов, что "является важным фактом, но сильно отличается от полного отказа", считает глава итальянского правительства.
Мелони сообщила, что лично говорила с президентом США Дональдом Трампом, обсуждала с ним Украину и торговые пошлины, и "надеется на положительные сдвиги в этом вопросе".
По информации Reuters, Трамп и вовсе может возобновить поставки ракет Patriot Украине.
После "очень хорошего" разговора с Зеленским президент США готов пересмотреть решение о приостановке поставок. Речь идет о десятках ракет, крайне необходимых для защиты от российских атак.
По данным источников агентства, Трамп настроен положительно и открыт к дальнейшей поддержке Украины в сфере ПВО.
США приостановили военные поставки Украине – что об этом известно
Как сообщал Главред, ранее журналисты Politico со ссылкой на собственные источники написали, что Штаты временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия Украине.
Позже в администрации Трампа подтвердили приостановку военных поставок Киеву.
Согласно данным CBS News, Минобороны США проводит аудит поставок вооружений всем странам, не только Украине. В Штатах хотят убедиться, что оружие поставлялось исходя из приоритетов Вашингтона.
В Пентагоне заявили, что намерены предложить Трампу пути для дальнейшей военной помощи Украине.
Зеленский и Трамп срочно созвонятся на фоне паузы в помощи США, узнали в Politico. Журналисты Bloomberg также подтвердили, что лидеры обсудят военные поставки Украине и назвали дату звонка – 4 июля. Позже Трамп подтвердил, что 4 июля поговорит с Зеленским.
Вам может быть интересно:
- Зеленский и Трамп срочно созвонятся на фоне паузы в помощи США - Politico
- Еще один союзник Украины может прекратить военную помощь: в чем причина
- Иран больше не будет передавать России "Шахеды", но помощь не прекращается - что известно
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред