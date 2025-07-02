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США приостановили поставки оружия: СМИ узнали причину и какие поставки остановили

Руслан Иваненко
2 июля 2025, 01:40
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Приостановили передачу части ПВО и высокоточного оружия из-за опасений истощения американских запасов.
США приостановили поставки оружия: СМИ узнали причину и какие поставки остановили
Не объяснили задержку официально, но источники связывают ее с пересмотром ресурсов Пентагона / Коллаж: Главред, фото: US Department of Defense, pixabay.com

О главном:

  • Пентагон пересмотрел запасы оружия и остановил часть поставок
  • Поставки приостановили несмотря на имеющееся финансирование
  • Белый дом и Пентагон отказались от комментариев

США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным журналистов, решение было принято после пересмотра внутренних запасов Пентагона и по инициативе руководителя политического отдела Министерства обороны Элбриджа Колби. Это связано с беспокойством относительно снижения общего объема артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточного оружия в арсенале США.

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"Решение было принято по инициативе руководителя политического отдела Пентагона Элбриджа Колби после пересмотра запасов боеприпасов Министерства обороны, которое вызвало беспокойство, что общее количество артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточного оружия уменьшается", - говорится в материале.

Собеседники Politico отметили, что первые шаги по ограничению помощи были сделаны еще в начале июня, однако реальное приостановление поставок происходит именно сейчас - в момент мощнейших атак РФ на украинские города.

Пентагон и Белый дом отказались комментировать ситуацию на запрос журналистов.

В Конгрессе США такая инициатива вызвала беспокойство: парламентарии опасаются, что задержка с поставками сделает Украину более уязвимой перед новыми воздушными ударами со стороны России.

В статье также объясняется, что речь идет о смеси средств ПВО и высокоточного оружия, которые США предоставляли Украине в течение последних лет. Часть этого вооружения поступает через сокращение внутренних запасов с последующим пополнением, другая - закупается за средства Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет напрямую заключать контракты с оборонными компаниями США.

Пентагон
Пентагон / Главред - инфографика

"Эти боеприпасы - смесь средств противовоздушной обороны и высокоточного оружия, которые поступали в Украину в течение большей части последних двух с лишним лет... Часть поступает от сокращения текущих запасов... Вторая - в рамках Инициативы содействия безопасности Украины..."

По данным Politico, все средства для финансирования таких поставок были распределены еще при администрации Байдена. При этом новая администрация Трампа пока не делала новых запросов на помощь Украине.

"Администрация Трампа не обращалась с просьбой о новой помощи, хотя, по словам чиновника из администрации, средств, предусмотренных еще при Байдене, Украине хватит еще на несколько месяцев".

Военная помощь Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что Украина может свободно использовать западное вооружение, в том числе и ракеты Taurus. Однако, как пишет The Guardian, решение о передаче этих ракет до сих пор не принято, а сам Мерц в последнее время избегает прямых ответов на вопросы о причинах промедления, вероятно из-за внутриполитического сопротивления в Германии.

Тем временем Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на некоторые виды вооружения для Украины. Об этом, ссылаясь на заявление Мерца, сообщает китайская телесеть CGTN Europe в соцсети X (Twitter).

Кроме того, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк сообщил, что Украина может получить от США пять зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на вооружении Израиля.

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Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

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