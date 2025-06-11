Украина разрабатывает уникальное оружие для защиты энергетики - детали от Зеленского

Президент Украины отметил важность усиления ПВО для защиты объектов энергетической инфраструктуры и анонсировал появление новых видов оружия.

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Украина разрабатывает уникальное оружие для защиты энергетики - Зеленский / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

Есть несколько уровней защиты энергообъектов в Украине

Часть оружия для защиты энергообъектов находится в разработке

Украина готовит новое поколение дронов для защиты энергетической инфраструктуры, это оружие находится в разработке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".

Отвечая на вопрос о защите энергетических объектов от российских обстрелов Зеленский отметил, что энергообъекты на территории Украины имеют несколько уровней защиты.

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Президент Украины отметил, что страна одновременно защищает себя и восстанавливает разрушенную инфраструктуру, что требует значительных финансовых ресурсов, которых постоянно не хватает. Приоритетом при этом остаются системы противовоздушной обороны.

"Я не буду говорить, какие системы и где у нас находятся, какую энергетику они защищают. Как только россияне понимают, где наши системы ПВО находятся, они атакуют их, поэтому мы постоянно меняем маршруты наших систем ПВО", - отметил он.

Он добавил, что российская армия ежедневно запускает более 300 дронов по территории Украины.

"У нас есть оружие некоторое, которое в разработке. Некоторые вещи разработаны, и мы пытаемся найти больше средств для массового производства. Это различные варианты дронов-перехватчиков и т.д.", - добавил Зеленский.

В контексте децентрализации энергетики Зеленский отметил, что не будет раскрывать деталей процесса. Относительно газовой сферы, президент сообщил, что из-за обстрелов украинских газовых хранилищ, инфраструктуры и объектов добычи, власть поддерживает восстановление частного сектора как финансово, так и кредитами. Также ведется работа с международными партнерами по увеличению объемов закачки газа в украинские хранилища.

Что известно о генерации элекроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Удары по энергетике - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 июня Россия нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Херсонской области, в результате чего ситуация с электроснабжением в регионе остается напряженной. Как отметил глава областной военной администрации Александр Прокудин, пока невозможно определить сроки завершения ремонтных работ.

Из-за повреждения энергетического объекта в области ввели графики отключений электроэнергии, сообщил Прокудин.

В то же время в масштабах страны "Укрэнерго" уверяет, что летом отключений не ожидается - ремонтные работы на ключевых объектах генерации организованы таким образом, чтобы энергосистема могла полностью покрывать потребности потребителей.

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Удары России по Украине и отключения света и в Украине С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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