Захватить Одессу и выйти на границы других стран: Зеленский назвал 'мишень' РФ

Главное из заявления президента:
- Россия планирует захватить Одессу, чтобы выйти к границе с Молдовой и Румынией
- РФ не видит Украину как государство
- Путин не хочет завершать эту войну
Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией. Об этом украинский лидер сказал во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который 11 июня прошел в Одессе.
"Этот красивый город (Одесса, - ред.) является мишенью для России, Россия хочет уничтожить его, как это уже сделала с бесчисленным количеством городов, сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион, Одесса, и потом до границы с Молдовой и Румынией, и, конечно, нам нужна защита уже. Но даже больше, нам нужны долгосрочные гарантии, что это не сможет произойти никогда больше", - говорится в заявлении.видео дня
По его словам, юго-восточная Европа, Украина является одной из главных целей России для провоцирования хаоса. Такие действия страна-агрессор уже проводила на Балканах, пыталась манипулировать общественным мнением в Румынии, а Молдову в течение трех десятилетий удерживать в бедности и нестабильности, чтобы притянуть под свой контроль.
"И если Европа потеряет, если Европа проиграет в Молдове в этом году, это поощрит Россию вмешиваться даже больше в ваши страны, забирая от вас ваши ресурсы, ваш суверенитет и даже вашу историю. И вот почему поддержка европейской Молдовы является чрезвычайно важной задачей для всех нас. И то же касается Украины", - подчеркнул президент.
Зеленский также отметил, что РФ не видит Украину как государство, а только как груду ресурсов и военную платформу для своих следующих вторжений.
"И вы все можете видеть, что Путин не хочет завершать эту войну. Поэтому он верит, что пока он может сражаться и доминировать над своими, над его союзниками, он остается политически живым", - подытожил президент Украины.
Зеленский рассказал о целях Москвы - видео:
Война - последние новости Украины
Как сообщал Главред, президент Украины подчеркнул, что вопрос выносливости украинцев является чрезвычайно сложным, ведь до сих пор никто не пытался по-настоящему оценить, сколько еще сможет выдержать украинское общество. По его словам, война для Украины - это ежедневные потери и страдания, и закончить ее страна хотела бы уже вчера.
В отчете Института изучения войны отмечается, что российский диктатор Владимир Путин стремится добиться от США превентивных уступок в контексте войны в Украине, прежде чем согласиться на возобновление переговоров о стратегической стабильности.
В то же время, бывший российский дипломат, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев заявил, что несмотря на экономическое давление и потери на фронте, Россия, похоже, имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну, а Кремль - политическую решимость и пропагандистские инструменты для ее оправдания перед населением.
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