Вышли ли оккупанты на границы Днепропетровщины: в ВСУ сделали важное заявление

Оккупанты пытаются продвигаться с Покровского и Новопавловского направлений.

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Российские штурмы на фронте / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

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Россияне не дошли до административной границы Донецкой и Днепропетровской областей

Враг пытается штурмовать этот участок малыми пехотными группами

Бывают даже попытки прорыва на мотоциклах

По состоянию на 11 июня российских войск нет на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире Суспільного.

По его словам, несмотря на провокационные заявления российских медиа, "несмотря на все их попытки, они не дошли до административной границы областей".

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"Однако они (оккупанты, - ред.) пытаются туда продвигаться с Покровского и Новопавловского направлений. Это они делают с конца апреля, ведь их цель была выйти на админграницу до 9 мая", - подчеркнул он.

Трегубов отметил, что армия РФ пытается штурмовать этот участок малыми пехотными группами и пробиваться через зеленые насаждения, посадки.

"Вдоль всей линии фронта группы по 3-4-5-6 человек пытаются нащупывать, где можно пролезть. Если кто-то из них пролазит, то пытается где-то зацепиться, закрепиться в каком-то здании, руине, лесополосе и ждать, пока к нему доползут другие. И так происходит, пока они не накопят в посадке какое-то определенное количество (солдат, - ред.), тогда им сбрасывают боеприпасы, еду с дронов, и дальше идут в дальнейшие наступательные и штурмовые действия", - подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

Он также добавил, что у оккупантов бывают попытки прорыва на легкой технике - мотоциклах.

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Как сообщал Главред, офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк заявил, что оккупационные войска страны-агрессора России сосредоточили на Покровском направлении группировку, которая постоянно штурмует украинские позиции.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин говорил, что оккупанты пытаются захватить населенные пункты и прорваться на Днепропетровщину уже несколько недель подряд, но безуспешно. На пути врага стоит Зеленое Поле и Вольное Поле.

В то же время, военный эксперт Денис Попович отметил, что наиболее ощутимое продвижение российских войск сейчас фиксируется в Сумской области.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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