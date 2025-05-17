Россияне "давят мясом", чтобы войти в Днепропетровскую область – военный

Россияне пытаются любыми силами войти в Днепропетровскую область.

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Россияне пытаются любыми силами войти в Днепропетровскую область / Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Кратко:

Оккупанты могут одновременно использовать десять мотоциклов

10-15 россиян могут забегать одновременно через поля и посадки

На покровском направлении фронта в Донецкой области армия РФ перешла от механизированных штурмов к пехотным и мотоатакам. Об этом командир 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" с позывным "Клещ" 17 мая рассказал "Суспільному".

По его словам, оккупанты могут одновременно использовать десять мотоциклов, и это их это обычная практика.

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"Штурмовые действия не останавливаются ни на минуту. Россияне пытаются любыми силами, при любых условиях продавить наши боевые порядки и войти в Днепропетровскую область. Такое впечатление, что это не какое-то тактическое решение, а политическое, которое они пытаются реализовать", – считает военнослужащий.

"Клещ" отмечает, что россияне продолжают "давить мясом", забрасывая позиции украинских защитников плохо обученными оккупантами.

"Могут забегать одновременно 10-15 россиян через поля и посадки. Это даже не классические штурмовые действия, а, скажем так, массовые забегания в посадки", – говорит он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, военный эксперт Роман Свитан предупреждал, что Россия может перейти к новому крупному наступлению на всей линии фронта, если не будет договоренностей о перемирии.

Накануне стало известно, что оборона города Торецк в Бахмутском районе Донецкой области продолжается. В городе еще остаются позиции украинских военных. Однако российские захватчики движутся в сторону другого важного города - Константиновки в Краматорском районе.

Ранее, как писал Главред, в Силах обороны Юга сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

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