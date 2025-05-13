"Ожесточенные бои": россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину

На этом отрезке фронта Силы обороны ведут маневренную оборону, пытаясь уничтожить как можно больше оккупантов.

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Россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину / Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Кратко:

На Новопавловском направлении довольно сложная ситуация

Противник пытается захватить населенные пункты Зеленое Поле и Новополь

На юге Украины, на Новопавловском направлении, российские военные в том числе с помощью мотоциклетной техники пытаются прорваться в Днепропетровскую область. Только за последние сутки противник там совершил 24 штурма. Об этом сказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"На Новопавловском направлении довольно сложная ситуация. Противник активно продолжает обстрелы, боевые столкновения продолжаются. Малыми группами пехоты он пытается прорваться к административной границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Там сейчас собрано немало штурмовой пехоты врага - штурмовые подразделения из четырех российских полков, которые на относительно небольшом участке линии боевого соприкосновения пытаются осуществлять штурмовые действия", - рассказал Волошин. видео дня

По его словам, сейчас на этом отрезке фронта Силы обороны ведут маневренную оборону, пытаясь уничтожить как можно больше оккупантов, которые несут там большие потери. Речь идет о примерно 150 человек личного состава ежесуточно. Кроме того, противник пытается атаковать, применяя как боевую технику, так и мотоциклы.

"Большое количество задействована мотоциклетной техники, которую Силы обороны также уничтожают", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что на Новопавловском направлении противник пытается захватить населенные пункты Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополь, Новоселку, чтобы прорваться на Днепропетровщину.

"Там сегодня продолжаются ожесточенные, активные боевые действия", - подчеркнул Волошин.

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Ранее сообщалось о том, что армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол. Украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины продвинулись на востоке. Оккупанты РФ недавно продвинулись на фронте сразу на нескольких направлениях.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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