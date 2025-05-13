Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Ожесточенные бои": россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину

Виталий Кирсанов
13 мая 2025, 15:55
940
На этом отрезке фронта Силы обороны ведут маневренную оборону, пытаясь уничтожить как можно больше оккупантов.
Россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину
Россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину / Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Кратко:

  • На Новопавловском направлении довольно сложная ситуация
  • Противник пытается захватить населенные пункты Зеленое Поле и Новополь

На юге Украины, на Новопавловском направлении, российские военные в том числе с помощью мотоциклетной техники пытаются прорваться в Днепропетровскую область. Только за последние сутки противник там совершил 24 штурма. Об этом сказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"На Новопавловском направлении довольно сложная ситуация. Противник активно продолжает обстрелы, боевые столкновения продолжаются. Малыми группами пехоты он пытается прорваться к административной границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Там сейчас собрано немало штурмовой пехоты врага - штурмовые подразделения из четырех российских полков, которые на относительно небольшом участке линии боевого соприкосновения пытаются осуществлять штурмовые действия", - рассказал Волошин.

видео дня

По его словам, сейчас на этом отрезке фронта Силы обороны ведут маневренную оборону, пытаясь уничтожить как можно больше оккупантов, которые несут там большие потери. Речь идет о примерно 150 человек личного состава ежесуточно. Кроме того, противник пытается атаковать, применяя как боевую технику, так и мотоциклы.

"Большое количество задействована мотоциклетной техники, которую Силы обороны также уничтожают", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что на Новопавловском направлении противник пытается захватить населенные пункты Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополь, Новоселку, чтобы прорваться на Днепропетровщину.

"Там сегодня продолжаются ожесточенные, активные боевые действия", - подчеркнул Волошин.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол. Украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины продвинулись на востоке. Оккупанты РФ недавно продвинулись на фронте сразу на нескольких направлениях.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Днепропетровская область Владимир Путин Владислав Волошин война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Экономика РФ будет под мощным ударом: Зеленский - о больших санкциях партнеров

Экономика РФ будет под мощным ударом: Зеленский - о больших санкциях партнеров

17:44Политика
США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

17:43Война
Зеленский прямо сказал, чего именно хочет добиться на переговорах в Турции

Зеленский прямо сказал, чего именно хочет добиться на переговорах в Турции

17:07Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Как избавиться от березки: почему она опасна и как с ней эффективно бороться

Как избавиться от березки: почему она опасна и как с ней эффективно бороться

Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

Последние новости

17:46

Муж Джулии Робертс показал редкое фото звездной супруги и детей

17:44

Экономика РФ будет под мощным ударом: Зеленский - о больших санкциях партнеров

17:43

США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

17:29

"Мы не могли поверить": мастер унаследовал старый дом и нашел настоящий кладВидео

17:07

Зеленский прямо сказал, чего именно хочет добиться на переговорах в Турции

Евровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоуЕвровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоу
17:06

Откуда взялся картофель: путь к украинскому столу

17:06

Несколько крупных городов под угрозой, армия РФ продвигается в 4 областях - Чмут

17:00

Может ли Украина вести переговоры с РФ несмотря на решение СНБО - Зеленский

16:58

Пенсии пересчитают задним числом - кто получит доплату сразу за несколько месяцев

Реклама
16:53

Удар по карманам украинцев: в магазинах ощутимо подорожали базовые продукты

16:46

Зеленский назвал страну, которая призвала не бить по параду в РФ: это не США

16:27

В жизни начнется "черная полоса": 5 запретов, которые нельзя нарушать 14 мая

16:23

Порошенко поднял тему нефтепровода, забыв как с Медведчуком уже "отжали" у государства трубу, - эксперт

16:17

Переговоры в Стамбуле - чего ждать украинцам и закончится ли война 15 мая

16:06

Владельцев домашних животных в Украине могут оштрафовать: как избежать наказания

16:04

"Россию ждут последствия": в Германии пригрозили Путину из-за переговоров

15:55

"Ожесточенные бои": россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину

15:55

Не боятся ни жары, ни холода: лучшие сорта огурцов удивят рекордным урожаемВидео

15:49

Участие Трампа под вопросом: СМИ узнали, кто появится на переговорах Украины и РФ

15:42

"Это неэтично и неправильно": Ефросинина жестко ответила на обвинения ФреймутВидео

Реклама
15:10

Розы останутся здоровыми, если опрыскать их одним натуральным средством в мае

15:08

В Украине могут повысить минимальную зарплату: депутат оценил шансы

15:04

Кремль играет в молчанку: в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле

14:33

Полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средствомВидео

14:27

В Украине выросли цены на ЭЗС: сколько придется отдать водителям за зарядку авто

14:15

Жена фигуриста Плющенко рассказала, на что в 12 лет заработал ее сын-хам

14:13

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

13:47

"Путин хочет воевать": Волкер сказал, когда ждать прекращения огня в Украине

13:36

Теперь тюрьма: путиниста Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии

13:27

Что будет с курсом доллара в Украине до конца года: неожиданный прогноз

13:21

Украина в тройке стран: СМИ узнали, куда с первым визитом приедет Папа Римский

13:09

Потап обратился к поклонникам и показался после ошеломительного похудения

12:48

На вес золота: цены на сало в Украине взлетели до рекордных показателей

12:47

Евровидение-2025: как голосовать на конкурсе за своих фаворитов

12:45

РФ устроила террор на ЗАЭС: 10 сотрудников осудили, трое – пропали без вести

12:13

Драить не нужно - эксперты назвали средство, которое уничтожит налет в унитазе за ночьВидео

12:02

Первый полуфиналом Евровидения: букмекеры резко изменили ставки на победу Украины

11:59

Цены на продукты растут с бешеной скоростью: в НБУ сообщили, что подорожало

11:49

Почему нужно сохранять тишину и покой 14 мая: какой праздник и день ангела

11:33

Почему не растет петрушка: 4 секрета для огромного урожаяВидео

Реклама
11:14

"Жемчужина" и 5 регионов: у Трампа раскрыли темы переговоров Украины и РФ

11:05

Зеленский готов к прямому разговору в Стамбуле только с Путиным - Подоляк

10:57

Китайский гороскоп на завтра 14 мая: Козлам - стресс, Собакам - разочарования

10:49

"Нужны пожарники": Катя Кузнецова снялась в новом видеоВидео

10:45

3 знака зодиака, которым повезет до конца мая

10:42

Повышение тарифов на холодную воду в Украине началось: Попенко указал на нюанс

10:42

ЕС готовит способ обхода вето Венгрии для введения санкций против РФ – FT

10:36

Состоится ли встреча Зеленского и Путина в Турции: в ISW указали на важные нюансы

10:17

"Трещины в отношениях": что произошло между Фреймут и Притулой на самом деле

09:56

Трамп поставил ультиматум Украине и РФ: Виткофф рассказал, что требуют США

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять