Силы обороны Украины продвинулись на востоке: в ISW назвали направление

Украинская армия достигла успеха на фронте – ВСУ сумели продвинуться на Торецком направлении Донецкой области.

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 30 марта, говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW).

Уточняется, что судя по опубликованным снимкам, Силы обороны Украины недавно незначительно продвину к юго-западу от Торецка – в районе Александрополя Донецкой области.

Вместе с тем отмечается, что оккупанты РФ недавно продвинулись в направлении Курахово, что подтверждают геолокационные кадры. Также вражеские силы недавно продвинулись в направлении Большой Новоселки.

Кроме того, в ISW рассказали, что оккупанты недавно продвинулись вдоль границы между Сумской и Курской областями на фоне постоянных попыток России вытеснить украинские войска из Курской области.

Также россияне недавно захватили Веселовку Сумской области и продвинулись вперед в центральной части Гоголевки Курской области.

В то же время российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры указывают на продвижение врага вдоль трассы Р-79 Купянск – Двуречная и в полях к северо-востоку от Кондрашовки.

В ISW также уточнили, что россияне недавно продвинулись на Лиманском направлении. Оккупанты провели наступательные операции северо-восточнее Лимана в районе Нового, Колодезей и Ямполовки, в направлении Зеленой Долины и Новомихайловки, а также восточнее Лимана в районе Дибровы и Торского.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.