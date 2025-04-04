Россия жестоко атаковала Харьков, еще в трех областях были пожары, подробности

Российские оккупационные войска поздно вечером 3 апреля – в ночь на пятницу 4 апреля атаковали дронами Харьков, Днепр и Запорожскую область. В Новобаварском районе Харькова враг попал дроном в двухэтажный жилой дом, разрушен подъезд. Есть пострадавшие и погибшие. В Днепре в результате вражеской атаки двое пострадавших. Также россияне атаковали Запорожскую область и Броварской район Киевской области. На месте ударов врага в регионах Украины фиксировался пожар.
Жестокая атака россиян на Харьков
Россияне ударили по Новобаварскому району Харькова, враг попал в жилую застройку, сообщали местные власти.
В частности, враг попал по двухэтажному дому, в результате чего был разрушен целый подъезд.
Мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщали, что по данным на 00:40 пострадали 32 человека. Тогда было известно о 2 погибших. В 01:18 Терехов сообщил о 3 погибшем.
Кадры последствий удара по Новобаварскому району Харькова
В прокуратуре Харьковской области рассказали, что в Новобаварском районе повреждены более 32 четырех и пятиэтажных домов. В двухэтажке разрушен целый подъезд.
Журналисты Суспільне показали ликвидацию спасателями последствий удара на месте происшествия.
Позже фотоснимки опубликовали и в ГСЧС.
"Вечером 3 апреля российские дроны атаковали один из районов Харькова. В результате попаданий в жилую застройку и админздание возникли четыре очага пожаров, которые охватили более 600 м²", - говорится в сообщении.
На месте одного из прилетов образовалась воронка.
Днепр
Ночью "шахеды" атаковали Днепропетровскую область. Были взрывы в Днепре и Каменском.
"В областном центре произошли возгорания. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания. Информацию уточняем. Находитесь в безопасных местах!", - писал глава ОВА Сергей Лысак.
Известно о 3 пострадавших.
"Женщина 66 лет госпитализирована. Она в состоянии средней тяжести. Всем оказана медицинская
Броварской район
РФ ударила дронами по Броварскому району Киевской области, сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
"Мужчина госпитализирован в местную больницу. Предварительно у него травма ноги и шеи. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.
Вследствие атаки произошло возгорание 4 грузовых и 1 легкового автомобиля на парковке. Пожар ликвидирован.
Также из-за обломков сбитых БПЛА произошло возгорание в автосалоне автомобиля. Предварительно, повреждено 5 автомобилей. Пожар ликвидирован.
Запорожская область
Как сообщал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне запустили по Запорожью и области 7 беспилотников. Загорелось складское помещение
"По уточненной информации в результате вражеской атаки пострадал 63-летний мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал Федоров.
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Как сообщал Главред, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что Россия готовится к активизации боевых действий на нескольких направлениях. Враг планирует увеличить численность войск еще на 150 тысяч человек.
Россия накапливает ракеты, чтобы потом, вероятно, нанести удары по Украине, сказал один из чиновников НАТО. Противник уменьшил применение ракет, поскольку активно применяет дроны-камикадзе.
Украинцы ведут бои в еще одной области РФ – Белгородской, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. По его словам, украинские военные действуют с переменным успехом.
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