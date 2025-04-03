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Украинцы ведут бои в еще одной области РФ, есть определенные успехи – НАТО

Андрей Ганчук
3 апреля 2025, 23:55
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Украинцы провели новое небольшое наступление на территории агрессора России, сказал генерал Кристофер Каволи.
Каволи, война
Украинцы в Белгородской области ведут бои с переменным успехом - Каволи / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Кратко:

  • Каволи заявил, что ВСУ атакуют в Белгородской области
  • Оккупанты не смогли вытеснить ВСУ с Курщины

Украинская армия с переменным успехом ведет бои в Белгородской области на территории России. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Во время слушаний в Сенатском комитете США по вопросам Вооруженных сил, на котором обсуждались вопросы финансирования ряда оборонных программ, он затронул и российско-украинскую войну.

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В частности, бои на территории РФ.

"В Белгородской области украинцы несколько недель назад совершили небольшое контрнаступление в сторону России. Поэтому в этом районе до сих пор продолжаются бои с переменным успехом", - отметил Каволи.

Кроме того, он также добавил, что оккупанты полностью не вытеснили украинские войска из Курской области.

"Сначала они (оккупанты) поставили цель до конца сентября 2024 года выбить украинцев из Курской области. Однако, по состоянию на сегодня украинцы все еще находятся в Курской области. Они удерживают значительную, хоть и уменьшающуюся, но значительную часть территории внутри России и занимают выгодные оборонительные позиции", - подчеркнул Кристофер Каволи.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ не делал никаких официальных заявлений о каких-либо возможных действиях или выполненных задачах в Белгородской области.

Бои в Белгородской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны на днях заявили, что, как предполагают аналитики, ВСУ продвинулись в Белгородской области. Украинские военные совершили атаки возле двух населенных пунктов.

Согласно данным Reuters, Силы обороны продвинулись в Белгородской области на несколько километров. В Минобороны российских оккупантов заявили о якобы отраженных атаках.

В конце марта в Институте изучения войны отмечали, что Силы обороны могли продвинуться в восточную часть населенного пункта Поповка и атаковали в районе Демидовки. Речь шла о северно-западной части Белгородской области.

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Кто такой Кристофер Каволи

Кристофер Джерард Каволи — американский военный деятель, генерал Армии США. Командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, пишет Википедия. О назначении Каволи на должность объявили 3 мая 2022 года. Такое решение, как указывалось в прессе, было принято в связи с серьёзными угрозами для НАТО и безопасности Европы в целом из-за российского вторжения в Украину, учитывая опыт Каволи и его знания о России.

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