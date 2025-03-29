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Первая линия обороны на Белгородщине прорвана: ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь

Даяна Швец
29 марта 2025, 14:07
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Западные аналитики подтверждают продвижение ВСУ на российской территории.
Первая линия обороны на Белгородщине прорвана: ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь
ВСУ успешно действуют на территории РФ / Коллаж: Главред, фото: 47 отдельная артиллерийская бригада, скриншот карты Deep State

Главное:

  • Россияне сообщают о боях в селах Поповка и Демидовка.
  • Операции ВСУ могут быть тактическим ходом для отвлечения российских сил.

Украинские войска продолжают боевые действия на территории России, в частности в Белгородской области. Российские военные блогеры сообщают о продолжающихся столкновениях, тогда как западные аналитики заявляют, что ВСУ смогли продвинуться вглубь российской территории на несколько километров. Об этом пишет Reuters.

Несколько российских "военкоров" в пятницу заявили, что украинские подразделения зашли в Белгородскую область и ведут бои с российскими силами. Однако официального подтверждения этой информации со стороны Киева и Москвы нет. В Минобороны РФ отметили, что их войска смогли отразить несколько попыток прорыва украинских подразделений через границу.

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Российский военный блог "Рыбарь", который имеет более 1,3 миллиона подписчиков, сообщил об ожесточенных боях в районе населенного пункта Поповка, где активно применяются дроны. В то же время телеграм-канал "Two Majors" отметил, что российские войска ведут оборонительные операции.

Еще один российский блог "Архангел Спецназа" заявил о боевых действиях в селе Демидовка, утверждая, что там могут быть окружены украинские подразделения. При этом независимого подтверждения этой информации нет.

Западные эксперты считают, что украинские военные могут проводить эти операции, чтобы заставить Россию перебрасывать войска на новые направления, что ослабит ее позиции в других районах фронта. Блог "Рыбарь" сообщает, что российское командование уже отправило подкрепление в Белгород из Курской области.

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group заявил, что украинские силы смогли прорвать первые линии обороны и продвинуться на 3-4 км вглубь территории РФ.

"Украинцы теоретически могут взять еще несколько сел из пограничной зоны, но это не то, что означает прорыв - это был бы небольшой тактический успех, но на Демидовском направлении на оперативном или стратегическом уровне можно достичь очень мало. Нет должного элемента неожиданности, и российское присутствие в этом районе достаточно сильное, чтобы по крайней мере проводить в основном успешные оборонительные операции", - сказал он Reuters.

Бои в Белгородской области - последние новости

Согласно сообщениям, украинские военные продвинулись на северо-западе Белгородской области России, в частности в районе Демидовки, и сбили там четыре российских вертолета, отмечал Главред.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что действия ВСУ в Белгородской области могут быть направлены на то, чтобы уменьшить давление российских войск на Курскую область.

Генерал-майор Виктор Назаров предполагает, что успешные операции украинских военных в Белгородской области могут усилить позиции Украины на переговорах с Россией, поскольку контроль над территорией противника может стать важным аргументом.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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