Продвижение в Белгородской области: какую задачу могут выполнять ВСУ

Населенные пункты, где могут продолжаться бои, находятся неподалеку от Курской области.

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События в Белгородской области / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Главное из заявления эксперта:

События в Белгородской области могут уменьшить давление россиян на Курскую область

Россия может перебрасывать свои войска

ВСУ могут разворачивать определенные действия в Белгородской области, чтобы снять российское давление на территории Курской области. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV.

Он отметил, что по анализу ситуации на Белгородщине пока можно ориентироваться только на неофициальные источники, поскольку Генеральный штаб ВСУ это не подтверждает.

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По его словам, если обращать внимание на российскую информацию, то боевые действия продолжаются возле российских населенных пунктов Поповка, Демидовка и Графовка.

"Если мы сейчас откроем карту, то увидим, что эти три населенных пункта, где могут продолжаться бои, они находятся неподалеку от Курской области. То есть, от того самого Суджанского района, где недавно мы следили за событиями в связи с отступлением наших войск", - сказал Попович.

Он также добавил, что россияне, вероятно, осуществляют переброску войск.

"Делаем вывод, что эти возможные действия в Белгородской области были направлены на то, чтобы снять давление с Курской области, где сейчас Российская Федерация пытается выжать наши войска окончательно с территории Курской области. Такую связь я вижу", - подытожил военный обозреватель.

Ситуация в Белгородской области - что известно

Как сообщал Главред, 20 марта в отчете Института изучения войны говорилось, что украинские силы продвинулись на юг и юго-запад от Демидовки, вдоль международной границы к северо-западу от города Белгород.

24 марта стало известно, что Силы специальных операций во взаимодействии с ГУР МО, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области страны-агрессора России.

Кроме того, в материале Bild отмечалось, что ВСУ наступают на несколько населенных пунктов в 10-километровой полосе, часть подразделений продвинулась на глубину от 500 метров до 2 км от границы.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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