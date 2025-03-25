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Ликвидированы десятки военных: ВСУ поразили место сосредоточения РФ на Курщине

Мария Николишин
25 марта 2025, 09:54
829
Украинские военные будут продолжать наносить удары по противнику.
Ликвидированы десятки военных: ВСУ поразили место сосредоточения РФ на Курщине
Удар ВСУ по врагу на Курщине / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главное:

  • ВСУ ударили по оккупантам в Курской области
  • В результате атаки ликвидировано до 30 оккупантов
  • Это снизило способность врага вести боевые действия в Сумской и Курской областях

Воздушные силы ВСУ успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что в результате удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 оккупантов.

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"Уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает его способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях", - говорится в сообщении.

В Генштабе также добавили, что летчики Воздушных Сил ВСУ, а также другие составляющие сил обороны будут продолжать наносить удары по противнику с целью ослабления его военного потенциала.

Удары ВСУ по оккупантам - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 22 марта бойцы 414 ОБрУБАС "Птицы Мадьяра" уничтожили новейшее и редкое оборудование российских оккупантов, которое захватчики использовали для быстрого минирования полей.

В тот же день украинские Воздушные силы нанесли точный удар по командному пункту российской пограничной заставы в поселке Глотово, расположенном в Белгородской области России. Объект был успешно уничтожен, несмотря на усиленные меры маскировки врага.

Кроме того, 10 марта, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ. Его продукция активно использовалась российскими оккупантами. В общем Рязанский НПЗ изготавливал в среднем 840 тысяч тонн топлива высшего сорта для реактивных двигателей.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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