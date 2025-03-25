Ликвидированы десятки военных: ВСУ поразили место сосредоточения РФ на Курщине

Главное:
- ВСУ ударили по оккупантам в Курской области
- В результате атаки ликвидировано до 30 оккупантов
- Это снизило способность врага вести боевые действия в Сумской и Курской областях
Воздушные силы ВСУ успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечается, что в результате удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 оккупантов.
"Уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает его способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях", - говорится в сообщении.
В Генштабе также добавили, что летчики Воздушных Сил ВСУ, а также другие составляющие сил обороны будут продолжать наносить удары по противнику с целью ослабления его военного потенциала.
Удары ВСУ по оккупантам - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 22 марта бойцы 414 ОБрУБАС "Птицы Мадьяра" уничтожили новейшее и редкое оборудование российских оккупантов, которое захватчики использовали для быстрого минирования полей.
В тот же день украинские Воздушные силы нанесли точный удар по командному пункту российской пограничной заставы в поселке Глотово, расположенном в Белгородской области России. Объект был успешно уничтожен, несмотря на усиленные меры маскировки врага.
Кроме того, 10 марта, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ. Его продукция активно использовалась российскими оккупантами. В общем Рязанский НПЗ изготавливал в среднем 840 тысяч тонн топлива высшего сорта для реактивных двигателей.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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