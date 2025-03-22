Минус 25 млн долларов: ВСУ поразили редкую установку оккупантов

Российская система стоит около 25 миллионов долларов и была впервые показана на параде в Москве в 2020 году.

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Российскую систему поразили с помощью дронов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Вкратце:

Украинские бойцы поразили российскую систему "Земледелие"

Установку захватчики использовали для быстрого минирования полей

Бойцы 414 ОБрУБАС "Птицы Мадьяра" уничтожили новейшее и редкое оборудование российских оккупантов, которое захватчики использовали для быстрого минирования полей. Об этом сообщил командир бригады, обнародовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.

Боевую машину обнаружил разведывательный беспилотник бригады в направлении Курской и Белгородской областей России.

видео дня

По словам Мадяра, система "Земледелие" предназначена для оперативного создания минных полей с помощью реактивных снарядов. Техника разбрасывает до 600 мин.

"Делает минные поля различной сложности, противотанковые и противопехотные, в том числе с проходами для их войск. В результате попадания FPV-дрона файер-шоу было знатное.", - сказал Мадьяр.

Для уничтожения было применено два FPV-дрона. Результативность первого удара неизвестна, тогда как второй поразил пусковую установку машины.

Мадьяр напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, было лишь одно упоминание об уничтожении "Земледелия" - воинами Нацгвардии в марте 2023 года. На тот момент писали, что стоит именно эта российская система около 25 миллионов долларов. А впервые ее показали во время парада в Москве в 2020 году.

"Птицы Мадьяра" уничтожили "Земледелие" - смотрите видео:

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, ВСУ отбили штурм врага с бронетехникой на Купянском направлении. Пилоты дронов точными ударами отработали по вражеской бронетехнике, лишив оккупантов нескольких бронемашин. В результате наступление РФ было отбито без потерь украинских позиций. В то же время противник остался без 2 танков, 2 БМП и БТР.

Кроме того, 19 марта противник в районе Часова Яра пытался штурмовать позиции Сил обороны с применением техники. В результате: пять единиц ББМ было уничтожено. На Северном направлении зафиксировано накопление личного состава и техники.

Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям украинских защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала года уже превысили 100 тысяч человек.

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Кто такой "Мадьяр"? Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадьяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

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