Минус 25 млн долларов: ВСУ поразили редкую установку оккупантов

Вкратце:
- Украинские бойцы поразили российскую систему "Земледелие"
- Установку захватчики использовали для быстрого минирования полей
Бойцы 414 ОБрУБАС "Птицы Мадьяра" уничтожили новейшее и редкое оборудование российских оккупантов, которое захватчики использовали для быстрого минирования полей. Об этом сообщил командир бригады, обнародовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.
Боевую машину обнаружил разведывательный беспилотник бригады в направлении Курской и Белгородской областей России.
По словам Мадяра, система "Земледелие" предназначена для оперативного создания минных полей с помощью реактивных снарядов. Техника разбрасывает до 600 мин.
"Делает минные поля различной сложности, противотанковые и противопехотные, в том числе с проходами для их войск. В результате попадания FPV-дрона файер-шоу было знатное.", - сказал Мадьяр.
Для уничтожения было применено два FPV-дрона. Результативность первого удара неизвестна, тогда как второй поразил пусковую установку машины.
Мадьяр напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, было лишь одно упоминание об уничтожении "Земледелия" - воинами Нацгвардии в марте 2023 года. На тот момент писали, что стоит именно эта российская система около 25 миллионов долларов. А впервые ее показали во время парада в Москве в 2020 году.
"Птицы Мадьяра" уничтожили "Земледелие" - смотрите видео:
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, ВСУ отбили штурм врага с бронетехникой на Купянском направлении. Пилоты дронов точными ударами отработали по вражеской бронетехнике, лишив оккупантов нескольких бронемашин. В результате наступление РФ было отбито без потерь украинских позиций. В то же время противник остался без 2 танков, 2 БМП и БТР.
Кроме того, 19 марта противник в районе Часова Яра пытался штурмовать позиции Сил обороны с применением техники. В результате: пять единиц ББМ было уничтожено. На Северном направлении зафиксировано накопление личного состава и техники.
Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям украинских защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала года уже превысили 100 тысяч человек.
Читайте также:
- С веревками и лодками: россияне придумали новую тактику для продвижений
- ВСУ продвинулись в Белгородской области: в ISW раскрыли детали
- "Перемалываем врага": комполка ВСУ рассказал о потерях РФ в Курской области
Кто такой "Мадьяр"?
Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).
До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БровдиАрт".
С января 2024 года подразделение "Птицы Мадьяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред