'Перемалываем врага': комполка ВСУ рассказал о потерях РФ в Курской области

Находясь в обороне, украинские защитники наносят врагу очень большие потери, говорит Олег Ширяев.

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ВСУ удерживают позиции в Курской области / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", росСМИ

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Украинские военные не находятся в окружении в Курской области

ВСУ держат оборону, занимая определенные тактические позиции

Украинские военные не находятся в окружении в Курской области и держат оборону, занимая определенные тактические позиции, сообщил командир 225-го Отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев.

В комментарии CNN он уточнил, что удерживать позиции украинским бойцам нужно для того, чтобы заблокировать продвижение врага.

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По его словам, находясь в обороне, украинские защитники также наносят врагу очень большие потери.

"Даже если мы сейчас находимся в обороне, мы все равно перемалываем врага. (Россия. - Ред.) по-прежнему несет потери, как в плане человеческих жертв, так и в плане потерь военной техники и вооружения. Это также надо учитывать. Ее потери, как сейчас, так и за весь период Курской операции, выше, чем потери Вооруженных сил Украины, намного выше", - подчеркнул украинский командир.

Издание напоминает, что 225-й ОШП проломил позиции россиян на Курщине в августе прошлого года.

На сегодня штурмовой полк продолжает выполнять боевые задачи на Курщине. Удерживать позиции трудно, но военные продолжают их контролировать, несмотря на численное превосходство противника.

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Ранее СМИ узнали о потерях ВСУ под Курском. Для Украины такие потери танков нетипичные.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп издал заявление о том, что тысячи украинских военных якобы находятся в полном российском окружении. После таких слухов в Генштабе ВСУ объяснили, что на самом деле происходит в Курской области.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели. Глава государства объяснил, чего удалось достичь.

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Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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