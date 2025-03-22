'Перемалываем врага': комполка ВСУ рассказал о потерях РФ в Курской области

Главное:
- Украинские военные не находятся в окружении в Курской области
- ВСУ держат оборону, занимая определенные тактические позиции
Украинские военные не находятся в окружении в Курской области и держат оборону, занимая определенные тактические позиции, сообщил командир 225-го Отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев.
В комментарии CNN он уточнил, что удерживать позиции украинским бойцам нужно для того, чтобы заблокировать продвижение врага.
По его словам, находясь в обороне, украинские защитники также наносят врагу очень большие потери.
"Даже если мы сейчас находимся в обороне, мы все равно перемалываем врага. (Россия. - Ред.) по-прежнему несет потери, как в плане человеческих жертв, так и в плане потерь военной техники и вооружения. Это также надо учитывать. Ее потери, как сейчас, так и за весь период Курской операции, выше, чем потери Вооруженных сил Украины, намного выше", - подчеркнул украинский командир.
Издание напоминает, что 225-й ОШП проломил позиции россиян на Курщине в августе прошлого года.
На сегодня штурмовой полк продолжает выполнять боевые задачи на Курщине. Удерживать позиции трудно, но военные продолжают их контролировать, несмотря на численное превосходство противника.
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Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп издал заявление о том, что тысячи украинских военных якобы находятся в полном российском окружении. После таких слухов в Генштабе ВСУ объяснили, что на самом деле происходит в Курской области.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели. Глава государства объяснил, чего удалось достичь.
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Что известно о CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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