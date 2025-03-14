"Тысячи бойцов ВСУ полностью окружены": что на самом деле происходит в Курской области

Американский президент Трамп заявил, что украинские военные якобы находятся в окружении, но в Генштабе ВСУ говорят, что эта информация - фейк.

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Угрозы окружения бойцов ВСУ на Курщине нет / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Что известно:

Трамп заявил об "окружении" украинских военных

В Генштабе ВСУ заявляют, что эта информация не соответствует действительности

Президент США Дональд Трамп выдал заявление о том, что тысячи украинских военных якобы находятся в полном российском окружении. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

Трамп якобы лично просил российского диктатора Владимира Путина "пощадить их жизни".

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"Вчера мы имели очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться - но именно в этот момент тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными и в очень плохом и уязвимом положении. Я настойчиво просил президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Боже, благослови их всех", - написал Путин.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В Генеральном штабе В СУ заявили, что сообщения об "окружении" украинских военных в Курской области не соответствуют действительности. Такие сообщения создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров.

"Ситуация за сутки существенных изменений не претерпела. Боевые действия в операционной зоне группировки войск "Курск" продолжаются. Подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области. Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что сейчас нет угрозы окружения наших подразделений.

Ситуация на Курщине - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ нашли способ замедлить продвижение россиян в Курской области. Украинские удары HIMARS наносят врагу болезненные потери.

Также сообщалось, что ВСУ могут выйти из Курщины в рамках соглашения. Россия и Украина могут провести обмен, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Михаил Шейтельман, эксперт по вопросам политики и военных действий, также прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией. В частности, он ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области.

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