ВСУ могут выйти из Курщины в рамках сделки: какие территории Украина получит взамен

Россия и Украина могут провести обмен в рамках которого ВСУ выйдут из Курщины, а российские войска - из оккупированных районов Харьковщины, указывает эксперт.

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Какие территории Украина получит в обмен на Курщину / Коллаж Главред, фото: ISW, 22 ОМБр

О чем сказал Снегирев:

Силы обороны могут выйти из Курщины в обмен на освобождение оккупированных территорий Харьковщины

Можно утверждать, что консультации между сторонами по "обмену территориями" происходили

Силы обороны Украины могут выйти из Курской области в рамках соглашения в обмен на возвращение части оккупированных Россией территорий. Об этом в интервью Главреду рассказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев

По его словам, хотя Россия официально отрицала возможность таких договоренностей, именно она распространила информацию о потенциальном обмене Курской области на Запорожскую АЭС, хотя впоследствии отвергла эту идею.

"Это означает, что можно предполагать, а возможно, даже утверждать, что подобные консультации между украинской и российской сторонами по территориальным обменам все же происходили. Вспомним также публикацию Bloomberg еще до инаугурации Трампа, где речь шла о возможных территориальных обменах. Потому что я не случайно упомянул о перехвате тактической инициативы силами обороны Украины на Купянском направлении", - сказал Снегирев.

Он отметил, что украинские войска улучшили позиции в районе Сеньковки и отбросили врага на 5-7 км от Купянска. Это не только стабилизационные меры, но и потенциальная предпосылка к более широким маневрам.

Аналитик не исключает, что в случае выхода ВСУ из Курской области россияне могут оставить Харьковскую область, поскольку временно оккупированная территория там примерно равноценна.

По его мнению, это возможно, ведь Харьковская область, в отличие от Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, не входит в состав РФ согласно указу Путина. Поэтому Москва не сможет аргументировать негативные последствия ее деоккупации с точки зрения собственной конституции.

Снегирев отметил, что в такой ситуации россияне или сами уйдут, или же ВСУ проведут успешное контрнаступление в районе Волчанска и Купянска.

"Но еще раз подчеркиваю: обмен на Запорожскую или Херсонскую область априори россиянами не рассматривается", - резюмировал он.

Смотрите видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду о последствиях переговоров между США и Украиной:

Бои в Курской области - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия установила контроль над городом Суджа в Курской области и ведет боевые действия в приграничных селах Сумщины. По данным Института изучения войны (ISW), оккупанты могут пытаться создать буферную зону вблизи границы. Аналитики отмечают, что геолокационные кадры, обнародованные 12 марта, свидетельствуют о недавнем захвате Суджи и продвижении российских войск на северо-запад от города.

В то же время New York Post сообщает, что российские войска прорвали оборону Украины в районе Суджи, что создает угрозу для дальнейшего хода Курской операции. Если ситуация не изменится, в течение двух недель украинским военным могут приказать отступить из Курской области.

Кроме того, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российские войска осуществляют массированные штурмовые атаки на позиции ВСУ в Сумской области, что является частью их наступления в Курском направлении.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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