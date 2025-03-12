Некоторые украинские бригады вышли из Курской области – Forbes

Украинское наступление в Курской области в августе принесло быстрый захват сотен квадратных километров территории.

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Часть украинских бригад вышла из Курской области / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap.live

Кратко:

РФ вывела из строя десятки транспортных средств вдоль дороги в Суджу

Несмотря на преимущество россиян, украинцы долго удерживали позиции

Украинские военные, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил. Об этом пишет Forbes.

Две недели назад элитная российская группа беспилотников нарушила украинские линии снабжения. 25 февраля серия прицельных ударов вывела из строя десятки транспортных средств вдоль основной дороги в Суджу. Этот город служил главной базой для 10-тысячной украинской группировки, которая удерживала значительную, но быстро сокращающуюся территорию в Курской области.

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"Это был день, когда вы начали волноваться о Курске", - отметил независимый аналитик Эндрю Перпетуа.

Через две недели основная часть украинских подразделений, включая самые боеспособные бригады, похоже, осуществила организованную эвакуацию из Курска, вернувшись на территорию Украины.

"Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения. Обидно, что до этого дошло. Но это то, что есть", - сообщил в понедельник один из украинских источников.

Украинское наступление в Курской области в августе принесло быстрый захват сотен квадратных километров территории. Однако закрепиться на стратегически выгодных рубежах не удалось. Продвижение на север тормозили российские контратаки возле села Погребки, а на восточном направлении украинские войска столкнулись с 12 000 солдат из Северной Кореи.

Несмотря на преимущество россиян в соотношении три к одному, украинцы удерживали позиции, используя минные заграждения, беспилотники и артиллерию для отражения атак.

Одним из таких эпизодов стал штурм российской 155-й отдельной морской пехотной бригады в середине февраля. Ее колонна, двигаясь навстречу украинской 47-й механизированной бригаде под красным флагом СССР, попала в тщательно подготовленную "зону убийства".

Часть техники подорвалась на минах, другую уничтожили дроны и артиллерия. Один из российских военных, выбравшись из поврежденного бронетранспортера, сделал несколько шагов по снегу, упал и взорвался, когда в него попал дрон.

"Гасим все попытки противника продвинуться на Курщине", - заявили в 47-й механизированной бригаде.

Президент Украины Владимир Зеленский, имея целью дальнейшие переговоры о прекращении огня, рассматривал возможность обмена территориями.

"Мы поменяем украинскую территорию на российскую", - сказал ранее Зеленский.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как писал Главред, в The Telegraph сообщали об угрозе окружения 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области - после наступления россиян под Суджей.

Мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские войска накапливаются в селе Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ. Сейчас на границе областей и в районе села сложилась критическая и сложная ситуация.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 10 марта заявил, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

Сырский подтвердил, что значительное количество российских войск вместе с северокорейскими военными пытаются наступать на позиции украинских защитников. Кроме того, отдельные ДРГ и малые пехотные группы оккупантов пытаются заходить на украинскую территорию.

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