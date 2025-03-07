Ситуация на Курщине критическая, россияне рвутся в Сумскую область, - DeepState

Россияне активизировались и превосходят ВСУ в живой силе и дронах.

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Что происходит в курской области / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Ситуация для ВСУ в Курской области ухудшается с каждым днем

Что задумали россияне

Российские войска накапливаются в селе Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ.

Мониторинговый проект DeepState сообщает, что сейчас на границе областей и в районе села сложилась критическая и сложная ситуация.

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По их информации, россияне сейчас собирают силы и пытаются двигаться на Басовку, за которой откроется путь на ККП "Суджа", с целью физического перекрытия логистики, которая идет из Юнаковки.

"Враг преобладает количественно, и это создает свои трудности", - говорится в сообщении.

Также аналитики говорят, что в направлении села Журавка украинским бойцам в определенной степени удается сдерживать россиян, какие бы попытки они там не совершал.

Отмечается, что между Журавкой и селом Новенькое у войск РФ имеется больший успех и там они пробуют двигаться по посадкам, заходя на территорию Сумской области. Украинские военные стараются не пропустить их дальше.

Ситуация в Курской области / Фото: скриншот

Также сообщается, что россияне активизировались на правом фланге Курской группировки войск Сил обороны, в районе села Куриловка возле государственной границы с Сумской областью. Цель такая же - выход на дополнительный контроль логистики.

"Как это все закончится - неизвестно. К сожалению, у нас есть часто повторяющаяся привычка "не замечать проблемы, которые в перспективе перерастают в плохие последствия". Какая этому причина - неизвестно… Бойцы Сил обороны на местах прилагают максимальные усилия, чтобы в первую очередь, остановить продвижение врага, прервать их накопление с последующим их оттеснением", - добавили в DeepState.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что на Покровском направлении российские войска уже сталкиваются с серьезными проблемами. При этом даже на собственной территории, в Курской области, Россия ведет контрнаступательную кампанию крайне медленно - это длится почти семь месяцев.

Ранее в Forbes писали о том, что украинские войска контратакуют на востоке и продвинулись на Торецком направлении в Донецкой области.

ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.

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