Ситуация на Курщине критическая, россияне рвутся в Сумскую область, - DeepState

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- Ситуация для ВСУ в Курской области ухудшается с каждым днем
- Что задумали россияне
Российские войска накапливаются в селе Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ.
Мониторинговый проект DeepState сообщает, что сейчас на границе областей и в районе села сложилась критическая и сложная ситуация.
По их информации, россияне сейчас собирают силы и пытаются двигаться на Басовку, за которой откроется путь на ККП "Суджа", с целью физического перекрытия логистики, которая идет из Юнаковки.
"Враг преобладает количественно, и это создает свои трудности", - говорится в сообщении.
Также аналитики говорят, что в направлении села Журавка украинским бойцам в определенной степени удается сдерживать россиян, какие бы попытки они там не совершал.
Отмечается, что между Журавкой и селом Новенькое у войск РФ имеется больший успех и там они пробуют двигаться по посадкам, заходя на территорию Сумской области. Украинские военные стараются не пропустить их дальше.
Также сообщается, что россияне активизировались на правом фланге Курской группировки войск Сил обороны, в районе села Куриловка возле государственной границы с Сумской областью. Цель такая же - выход на дополнительный контроль логистики.
"Как это все закончится - неизвестно. К сожалению, у нас есть часто повторяющаяся привычка "не замечать проблемы, которые в перспективе перерастают в плохие последствия". Какая этому причина - неизвестно… Бойцы Сил обороны на местах прилагают максимальные усилия, чтобы в первую очередь, остановить продвижение врага, прервать их накопление с последующим их оттеснением", - добавили в DeepState.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что на Покровском направлении российские войска уже сталкиваются с серьезными проблемами. При этом даже на собственной территории, в Курской области, Россия ведет контрнаступательную кампанию крайне медленно - это длится почти семь месяцев.
Ранее в Forbes писали о том, что украинские войска контратакуют на востоке и продвинулись на Торецком направлении в Донецкой области.
ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.
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