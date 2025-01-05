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РФ штурмует в направлении Сумской области: командир - о боях в Курской области

Ангелина Подвысоцкая
5 января 2025, 21:51
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Российские оккупанты пошли в штурм на фоне нового наступления ВСУ в Курской области.
ВСУ, бои в Курской области
РФ пошла в наступление в направлении Сумской области / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, DeepState

Российские оккупанты пошли в наступление в Курской области в направлении границы с Сумской областью. Об этом сообщает DeepState.

Враг проводит наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку.

"Параллельно с этим продолжаются штурмовые действия Сил Обороны, мы пока воздержимся от комментариев. Надо ждать результата, ведь бои продолжаются", - говорится в сообщении.

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Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что это наступление враг начал в ответ на новое наступление ВСУ в Курской области.

"Решение россиян о механизированном штурме было принято в ответ на наше наступление. Из-за потери ряда позиций, среди вражеского командования началась паника, тылы первой линии оказались на нулевой линии", - заявил Бунятов.

Техника, которую враг использовал для наступления, готовилась к применению во время атак с флангов.

"После ротации враг активно исследовал их корейскими "пешеходами", пытаясь выявить слабые места и возобновить давление, но ее отправили в направлении нашей границы, где она и была уничтожена", - добавил Бунятов.

Он также акцентировал на том, что потери присутствуют не только в российских силах, но и среди бойцов ВСУ. Оккупанты пытаются уничтожать украинскую технику и пехоту авиацией и другими огневыми средствами.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны наступают на Курщине. Главком ВСУ Александр Сырский неспроста накануне побывал в Курской области, считает Александр Коваленко.

Как сообщал Главред, ранее в российских Telegram-каналах пошла волна заявлений о якобы начале нового наступления ВСУ в Курской области. Они писали, что украинские войска наступают в направлении населенного пункта Большое Солдатское.

Напомним, войска РФ в Курской области были атакованы сразу на нескольких направлениях, позже сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что оккупанты не ожидали такого резкого всплеска атак. Также о "хороших новостях" с Курщины сообщил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Кто такой Станислав Бунятов?

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорять Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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